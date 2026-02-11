Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται με ιογενή λοίμωξη

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ελένη Μήτση
20 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου νοσηλεύεται με ιογενή λοίμωξη.

Ο τραγουδιστής αισθάνθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έντονο κοιλιακό άλγος, ενώ παράλληλα παρουσίασε υψηλό πυρετό με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Metropolitan Hospital.

Σύμφωνα με τον  δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, θα υποβληθεί σε μία σειρά προληπτικών εξετάσεων, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο καλλιτέχνης είναι πιθανό να λάβει εξιτήριο αύριο, Πέμπτη και να επιστρέψει στο σπίτι του.
Ελένη Μήτση
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης