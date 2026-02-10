Αναστασία: Το βίντεο με τις στιγμές που έζησε στην περιοδεία της στην Αμερική
Αναστασία: Το βίντεο με τις στιγμές που έζησε στην περιοδεία της στην Αμερική
Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε τον Οκτώβριο 10 sold out συναυλίες σε 9 πόλεις της Αμερικής
Η πρώτη solo περιοδεία της Αναστασίας στην Αμερική, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με 10 sold out συναυλίες σε 9 πόλεις, μετατράπηκε σε ένα ντοκιμαντέρ, παρουσιάζοντας όλα όσα συνέβησαν πίσω από τα φώτα της σκηνής.
Από την ιδέα και την προετοιμασία μέχρι τα ατελείωτα ταξίδια, τις πρόβες, τα ευτράπελα και τις δυσκολίες, η κάμερα κατέγραψε την περιοδεία της τραγουδίστριας.
Δείτε το βίντεο
Μαζί της, ο μάνατζερ και παραγωγός της Mike Stathakis, αλλά και πολλοί συνεργάτες της, οι οποίοι μοιράστηκαν ανθρώπινες ιστορίες από τα παρασκήνια, αποκαλύπτοντας τις στιγμές έντασης, συγκίνησης και χαράς που έζησαν. Το βίντεο αποτυπώνει τον παλμό της ομογένειας: τις γεμάτες αίθουσες, τις ελληνικές σημαίες που υψώθηκαν, τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που τραγούδησαν στίχους της Αναστασίας.
