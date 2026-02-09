Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα
GALA
Χρήστος Μάστορας Μαίρη Μηλιαρέση Σοφίνα Λαζαράκη Βιντεοκλίπ

Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα

Η Σοφίνα Λαζαράκη και ο τραγουδιστής παίζουν σε μία απρόσμενη ιστορία φλερ στο κλιπ της «Μαργαρίτας»

Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Το βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, «Μαργαρίτα», κυκλοφόρησε με την κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη, να εμφανίζεται στο πλευρό του, αποκαλύπτοντας το πρώτο μέρος από μια ταινία μεσαίου μήκους, η οποία θα δημιουργηθεί με τα τραγούδια του επικείμενου πρώτου προσωπικού του album.

Το βίντεο του κομματιού «Μαργαρίτα» συνδυάζει το τραγούδι και την πρόζα και δημιουργήθηκε από μία ιδέα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος υπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία. Με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την ηθοποιό Σοφίνα Λαζαράκη, το βιντεοκλίπ «ξετυλίγει» μια απρόσμενη ιστορία φλερτ που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα και μόνο βράδυ, με το φινάλε να είναι απροσδόκητο.

Το «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες μέρες. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μάστορας ετοιμάζεται για την εμφάνιση - έκπληξη που θα κάνει στον ελληνικό τελικό της Eurovision, την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, όπου μεταξύ άλλων θα παρουσιάσει συγκεκριμένο τραγούδι.

Δείτε το βιντεοκλίπ

Χρήστος Μάστορας - Μαργαρίτα | Official Music Video
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης