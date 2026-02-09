Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση πρωταγωνιστεί στο βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα

Το βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, «Μαργαρίτα», κυκλοφόρησε με την κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη, να εμφανίζεται στο πλευρό του, αποκαλύπτοντας το πρώτο μέρος από μια ταινία μεσαίου μήκους, η οποία θα δημιουργηθεί με τα τραγούδια του επικείμενου πρώτου προσωπικού του album.
Το βίντεο του κομματιού «Μαργαρίτα» συνδυάζει το τραγούδι και την πρόζα και δημιουργήθηκε από μία ιδέα του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος υπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία. Με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την ηθοποιό Σοφίνα Λαζαράκη, το βιντεοκλίπ «ξετυλίγει» μια απρόσμενη ιστορία φλερτ που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα και μόνο βράδυ, με το φινάλε να είναι απροσδόκητο.
Το «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες μέρες. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μάστορας ετοιμάζεται για την εμφάνιση - έκπληξη που θα κάνει στον ελληνικό τελικό της Eurovision, την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, όπου μεταξύ άλλων θα παρουσιάσει συγκεκριμένο τραγούδι.
Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.