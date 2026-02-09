Αντιδράσεις για την εμφάνιση της Lady Gaga στο Super Bowl 2026: «Είναι AI ή η Lady Ozempic Gaga;»
Η εικόνα της τραγουδίστριας προκάλεσε σχόλια στο X
Αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Lady Gaga στο Super Bowl 2026, με τους θεατές να αναρωτιούνται γιατί είναι AI ή αν έχει «πρόσωπο Ozempic».
Η τραγουδίστρια παρουσιάστηκε με ένα γαλάζιο φόρεμα με έναν κόκκινο υβίσκο στην τιράντα της, για να τιμήσει τον Bad Bunny και την καταγωγή του από το Πουέρτο Ρίκο, και ερμήνευσε το «Die with a Smile» με επιτυχία. Τα σχόλια στο Χ ωστόσο έδειξαν πως πολλοί απογοητεύτηκαν από την εικόνα της Lady Gaga και δεν στάθηκαν στη φωνή και την εμηνεία της.
Ένα από τα σχόλια έγραφε: «Είναι η Lady Gaga ή AI ή η Lady Ozempic Gaga;», ενώ ένα άλλο έγραφε: «Η Lady Gaga μοιάζει με πουλί που το πάτησε λεωφορείο».
Lady Gaga accused of having 'Ozempic face' as fans comment on her slim frame during Super Bowl halftime show with Bad Bunny https://t.co/1AVsr68Ri8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 9, 2026
