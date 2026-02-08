Μιχάλης Τσαουσόπουλος για Eurovision: Το τραγούδι του Akyla δεν είναι στα δικά μου γούστα και πρότυπα
Αν αυτός ο διαγωνισμός ήταν μουσικός, η Marseaux θα ήταν πιο μπροστά και το λέω με μουσικά δεδομένα, σχολίασε ο ραδιοφωνικός παραγωγός

Ιωάννα Μαρίνου
Μερικά από τα υποψήφια κομμάτια και τους καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 σχολίασε ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, τονίζοντας πως το τραγούδι του Akyla δεν είναι στις προτιμήσεις του.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με τη συνέντευξή του να προβάλλεται την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου και τοποθετήθηκε με καθαρά μουσικούς όρους για ορισμένους τραγουδιστές, που θα εμφανιστούν στους δύο εθνικούς Ημιτελικούς, βάζοντας στο κάδρο την εμπειρία του στο ποπ και mainstream ρεπερτόριο, αλλά και τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Πιο αναλυτικά, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος ξεχώρισε τη Marseaux με το «Hanomai», ενώ στάθηκε και στον Akyla και τον Good Job Nicky,  λέγοντας: «Το τραγούδι, που σύμφωνα με την εμπειρία μου στο ποπ, mainstream ρεπερτόριο και μάλιστα σε διεθνές φορμάτ είναι της Marseaux. Ο Good Job Nicky είναι πιο διαφορετικός. Εγώ μέχρι εκεί είμαι. Το τραγούδι του Akyla δεν είναι στα δικά μου γούστα και πρότυπα. Μην ξεχνάμε ότι είμαι του ξένου ρεπερτορίου. Αν το ψηφίσουν με υγεία και χαρά, και καλή επιτυχία. Αν αυτός ο διαγωνισμός ήταν μουσικός, η Marseaux θα ήταν πιο μπροστά και το λέω με μουσικά δεδομένα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg9jtaivypuh)

Από τους δύο Ημιτελικούς, της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου με 14 καλλιτέχνες και της Παρασκευής με τους υπόλοιπους 14, θα διαμορφωθεί η τελική κατάταξη, ενώ ο νικητής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ημιτελικό της Eurovision 2026 θα ανακοινωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Ακούστε το «Ferto» του Akyla

4. Akylas - Ferto | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

Σε poll του Eurovisionworld, ο Akylas με το «Ferto» προηγείται με 51%, ακολουθούν ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» (17%) και η Evangelia με το «Paréa» (12%), με τη Marseaux («Hanomai», 7%) και τον Zaf («Asteio», 3%) να έπονται. Αντίστοιχη εικόνα δίνουν και οι αποδόσεις ελληνικής στοιχηματικής: Akylas 1.40, Good Job Nicky 3.70, Marseaux 10.00, Evangelia 14.00.


