Χιου Τζάκμαν: Όταν ο ηθοποιός δούλευε ως κλόουν, η φωτογραφία που δημοσίευσε

Η σύντομη προσπάθειά μου να βγάλω χρήματα δουλεύοντας ως κλόουν σε παιδικά πάρτι, έγραψε σε ανάρτησή του ο σταρ του Χόλιγουντ

Μπορεί σήμερα ο Χιου Τζάκμαν να αναγνωρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, στο παρελθόν όμως ο ίδιος είχε χρειαστεί να δουλέψει ως κλόουν για να βιοποριστεί.

Ο Αυστραλός ηθοποιός ανέτρεξε σε εκείνη την περίοδο, δημοσιεύοντας στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει, έχοντας μεταμφιεστεί σε κλόουν.

«Ακόμη μία απόδειξη της σύντομης προσπάθειάς μου να βγάλω χρήματα, δουλεύοντας ως κλόουν σε παιδικά πάρτι», έγραψε ο Τζάκμαν στη λεζάντα που συνόδευε το στιγμιότυπο.

