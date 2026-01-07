Αγνώριστος ο Χιου Τζάκμαν στην ταινία The Death of Robin Hood, δείτε το τρέιλερ
Αγνώριστος ο Χιου Τζάκμαν στην ταινία The Death of Robin Hood, δείτε το τρέιλερ
Το φιλμ αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου του Ρομπέν των Δασών σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μάικλ Σαρνόσκι
Ο Χιου Τζάκμαν εμφανίζεται αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, στο πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας «The Death of Robin Hood» από την A24. Το φιλμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες μέσα στο 2026, αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι. Το καστ συμπληρώνουν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μουράι Μπάρτλετκαι και Νόα Τζουπ.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν), βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας
Η ταινία του Σαρνόσκι είναι ένα μέρος του φιλόδοξου προγραμματισμού της A24 που εγκαινιάζει τη νέα χρονιά με μια σειρά από δυνατούς τίτλους. Το φιλμ «The Moment» της Charli xcx κάνει πρώτο πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου, ενώ το «How to Make a Killing» του Τζον Πάτον Φορντ με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ θα κυκλοφορήσει στις 20 Φεβρουαρίου.
Ακολουθούν η ταινία τρόμου «The Undertone» στις 13 Μαρτίου σε σκηνοθεσία Ίαν Τούζεν, το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι με τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Zεντάγια στις 3 Απριλίου και το «Mother Mary» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λάουερι με την Αν Χάθαγουεϊ στις 24 Απριλίου.
