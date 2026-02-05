Έλεν Πομπέο για τη διάγνωση του Έρικ Ντέιν με ALS: Μόλις το έμαθα, του έστειλα μήνυμα και μου τηλεφώνησε μετά από 30 δευτερόλεπτα
Η ηθοποιός μίλησε για τη μάχη του πρώην συμπρωταγωνιστή της στο «Grey’s Anatomy» με τη νόσο
Την αντίδρασή της αφότου ενημερώθηκε για τη διάγνωση του Έρικ Ντέιν με ALS, μετέφερε η Έλεν Πομπέο, λέγοντας ότι του έστειλε μήνυμα πως ήταν διαθέσιμη να μιλήσουν και εκείνος την κάλεσε έπειτα από 30 δευτερόλεπτα.
Οι δύο ηθοποιοί έστειλαν ηχογραφημένα μηνύματα σε γκαλά του ALS Network Champions for Cures & Care, με την Πομπέο να μιλάει για τον πρώην συμπρωταγωνιστή της στο «Grey’s Anatomy», ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση τον Απρίλιο. Η Πομπέο υποδύθηκε στη σειρά τη Μέρεντιθ Γκρέι και ο συνάδελφός της έπαιξε στη δεύτερη σεζόν τον Δρ. Μαρκ Σλόαν (McSteamy).
Στο μήνυμά της, η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη συνεργασία τους, όταν ο Ντέιν εντάχθηκε στο «Grey’s Anatomy» το 2006, θυμίζοντας την πρώτη τους επαφή. «Θυμάμαι όταν ήρθε ως McSteamy και είχαμε αμέσως μια ηλεκτρισμένη χημεία, και αμέσως ερωτεύτηκα», είπε. Αμέσως μετά, η Έλεν Πομπέο περιέγραψε, πώς αντέδρασε μόλις έμαθε για τη διάγνωση του Ντέιν. «Μόλις έμαθα για τη διάγνωσή του, του έστειλα μήνυμα και του είπα: “Είμαι εδώ, αν θέλεις να μιλήσουμε”», για να προσθέσει: «Και το τηλέφωνό μου χτύπησε 30 δευτερόλεπτα μετά».
Αναφερόμενη στη συνομιλία τους, η Πομπέο είπε, ότι ξεκαθάρισε στον φίλο της, πως θα σταθεί δίπλα του: «Θα σε βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείς, όπως κι αν μπορώ να βοηθήσω. Σ’ αγαπώ» και συμπλήρωσε: «Είμαι πραγματικά περήφανη για σένα. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και είναι τιμή μου που μπορώ να μιλήσω για σένα σήμερα».
Ο Έρικ Ντέιν, μετά την αποκάλυψη της διάγνωσής του, έχει μιλήσει δημόσια για την εμπειρία του με τη νόσο, η οποία προκαλεί προοδευτική παράλυση των μυών. Σε πάνελ που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο η «I AM ALS», ο ηθοποιός είπε ότι θεωρεί «επιτακτικό να μοιραστώ τη διαδρομή μου με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ». Όπως ανέφερε, «επειδή δεν νιώθω ότι η ζωή μου αφορά πια εμένα», προσθέτοντας: «Είναι κάτι με το οποίο έπρεπε να παλέψω, γιατί είμαι αρκετά εγωιστής, και θα ήθελα η ζωή μου να αφορά αποκλειστικά εμένα, αλλά απλώς δεν μπορώ». Σε συνέχεια, σημείωσε: «Θέλω να είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τι είναι το ALS και, το πιο σημαντικό, τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε το τοπίο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ellen Pompeo immediately contacted Eric Dane after hearing about his ALS diagnosis. She told her "Grey's Anatomy" co-star: “Whatever you need, however I can help. I love you.”— Variety (@Variety) February 4, 2026
“I remember when he came in as McSteamy and us having instant electric chemistry, and I immediately… pic.twitter.com/MbiuXa23oj
