Diddy: Η μητέρα του ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ως απάντηση στον ισχυρισμό του Netflix ότι τη χαστούκισε
GALA
Diddy Netflix ντοκιμαντέρ

Diddy: Η μητέρα του ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ως απάντηση στον ισχυρισμό του Netflix ότι τη χαστούκισε

Η Τζάνις Κομπς θέλει να αποκατασταθεί η αλήθεια, είπε πηγή σχετικά με το ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας

Diddy: Η μητέρα του ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ως απάντηση στον ισχυρισμό του Netflix ότι τη χαστούκισε
Ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζει η μητέρα του Diddy για να αντικρούσει ισχυρισμό που παρουσιάζεται στην παραγωγή του Netflix «Sean Combs: The Reckoning».

Η σειρά ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας εξετάζει την άνοδο και την πτώση του Κομπς, εστιάζοντας σε κατηγορίες για τη συμπεριφορά του και στις δυναμικές της οικογένειας. Ο ράπερ έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πενήντα μηνών για κατηγορίες σχετικές με μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

«Η Τζάνις είναι έξαλλη. Πιστεύει ότι το ντοκιμαντέρ του Netflix αποτελεί δολοφονία χαρακτήρα», ανέφερε πηγή που μίλησε στο RadarOnline. «Θέλει να αποκατασταθεί η αλήθεια — και μάλιστα δυναμικά», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν βίντεο, ηχογραφήσεις από στούντιο, υλικό από τα παρασκήνια και ιδιαίτερα θετικές μαρτυρίες, που στόχο έχουν να στηρίξουν τον ράπερ, ο οποίος αθωώθηκε για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, μετά από ισχυρισμούς ότι εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε πάρτι με ναρκωτικά και σεξ, γνωστά ως «freak offs».

Άλλη πηγή ανέφερε ότι η Τζάνις Κομπς δίνει εντολή στην ομάδα του γιου της να αντεπιτεθεί, λέγοντάς τους ότι δεν μπορούν να αφήσουν τις κατηγορίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς να μείνουν αναπάντητες. Όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή: «Πίστεψέ με — κανείς δεν λέει “όχι” στην Τζάνις».

Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix, η μητέρα του Diddy είχε ξεσπάσει διαψεύδοντας ότι εκείνος την είχε χαστουκίσει. Σε δήλωσή της στο Deadline, η Τζάνις Κομπς είχε τονίσει ότι η πλατφόρμα «διαδίδει ανακρίβειες και ψεύδη» σχετικά με την οικογενειακή ζωή του καλλιτέχνη.

«Γράφω αυτή τη δήλωση για να διορθώσω κάποια από τα ψέματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτές οι ανακρίβειες για την ανατροφή και την οικογενειακή ζωή του Σον έχουν στόχο να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», είχε αναφέρει.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης