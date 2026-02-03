Ανδρίτσου για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Είναι διαφορετική από το σίριαλ και αυτό είναι ανακουφιστικό
Ανακουφιστικό ήταν για τη Βασιλική Ανδρίτσου και τις υπόλοιπες πρωταγωνίστριες της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» το γεγονός ότι ο κόσμος επισήμανε ότι η κινηματογραφική μεταφορά διαφέρει από το σίριαλ. Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν συγκρίνονται το φιλμ και η σειρά, αφού ο Αλέξανδρος Ρήγας ως δημιουργός έκανε ένα βήμα παραπέρα.

«Γενικά στον κόσμο αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω πολύ θετικά vibes και αυτό που ακούω πολύ συχνά είναι ότι είναι διαφορετικό από το σίριαλ», δήλωσε αρχικά στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν υπάρχει χώρος για σύγκριση ανάμεσα στο σίριαλ και την ομώνυμη ταινία. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Δηλαδή δεν μπορείς να το συγκρίνεις με το σίριαλ γιατί είναι διαφορετικό, που αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό, για μας ειδικά. Αλλά και για τον Αλέξανδρο ότι έκανε ένα βήμα παραπέρα και ουσιαστικά πήρε ένα δύσκολο θέμα που τότε το ‘χε περάσει με αυτόν τον τρόπο και εξαιρετικά, και το πήγε, το ‘κανε λίγο πιο σύγχρονο. Με δυσκόλεψαν τα γυρίσματα».

