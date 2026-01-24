Παναγιώτα Βλαντή για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Το σκέφτηκα πολύ, μοιραία πέφτεις στη σύγκριση με την Ελένη Ράντου
Παναγιώτα Βλαντή για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Το σκέφτηκα πολύ, μοιραία πέφτεις στη σύγκριση με την Ελένη Ράντου
Δεν είπα αμέσως το «ναι», σημείωσε η ηθοποιός
Επιφυλακτική ήταν η Παναγιώτα Βλαντή, όταν δέχτηκε την πρόταση να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά της σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή». Η ηθοποιός εξήγησε ότι δίστασε να πει αμέσως «ναι», επειδή θα συγκρινόταν αναπόφευκτα με την Ελένη Ράντου, η οποία είχε ενσαρκώσει τον ίδιο ρόλο στο σίριαλ.
Η Παναγιώτα Βλαντή ήταν καλεσμένη μαζί με μία από τις συμπρωταγωνίστριες της, την Ελένη Ουζουνίδου, στην εκπομπή «After Dark», το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου και πιο συγκεκριμένα σημείωσε: «Εμένα με πήραν γιατί θα γινόταν σειρά, αλλά ναυάγησε και έγινε η ταινία. Δεν είπα αμέσως το ''ναι'' γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία».
Η ηθοποιός συνέχισε, τονίζοντας ότι τη φόβιζε το ότι τον ρόλο που της προτάθηκε είχε υποδυθεί η Ελένη Ράντου, την οποία η ίδια θεωρεί «κολοσσό». «Ο φόβος ήταν ότι είναι σπουδαία σειρά με ηθοποιούς κολοσσούς που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος. Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ και ειδικά για τον ρόλο της Ελένης Ράντου, που τη θεωρώ κολοσσό. Πέφτεις μοιραία στη σύγκριση, άσχετα αν εμείς κάνουμε μια άλλη ταινία, άλλη αφήγηση και στο σήμερα», συμπλήρωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:45
Η Παναγιώτα Βλαντή ήταν καλεσμένη μαζί με μία από τις συμπρωταγωνίστριες της, την Ελένη Ουζουνίδου, στην εκπομπή «After Dark», το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου και πιο συγκεκριμένα σημείωσε: «Εμένα με πήραν γιατί θα γινόταν σειρά, αλλά ναυάγησε και έγινε η ταινία. Δεν είπα αμέσως το ''ναι'' γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία».
Η ηθοποιός συνέχισε, τονίζοντας ότι τη φόβιζε το ότι τον ρόλο που της προτάθηκε είχε υποδυθεί η Ελένη Ράντου, την οποία η ίδια θεωρεί «κολοσσό». «Ο φόβος ήταν ότι είναι σπουδαία σειρά με ηθοποιούς κολοσσούς που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος. Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ και ειδικά για τον ρόλο της Ελένης Ράντου, που τη θεωρώ κολοσσό. Πέφτεις μοιραία στη σύγκριση, άσχετα αν εμείς κάνουμε μια άλλη ταινία, άλλη αφήγηση και στο σήμερα», συμπλήρωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:45
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα