Ανδρίτσου για «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Δεν πήγα να συγκριθώ με τη Ρώπα, θα ήταν ανόητο εκ μέρους μου
Ανδρίτσου για «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Δεν πήγα να συγκριθώ με τη Ρώπα, θα ήταν ανόητο εκ μέρους μου
Ξέχασα ότι τον ρόλο αυτόν τον έχει παίξει η Χρυσά Ρώπα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τον παίξω, τόνισε
Το δικό της στίγμα στον ρόλο της Αλέκας θέλησε να δώσει η Βασιλική Ανδρίτσου στην κινηματογραφική διασκευή της σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή».
Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν επιχείρησε να πατήσει πάνω στην ερμηνεία της Χρύσας Ρώπα που είχε υποδυθεί τον ίδιο ρόλο στην τηλεόραση, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν, όπως τόνισε, ανοησία. Όταν αποφάσισε να αναλάβει τον ρόλο διέγραψε από το μυαλό της ότι την Αλέκα είχε ενσαρκώσει αρχικά η συνάδερφός της, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί.
Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝΙ», είπε για τη συμμετοχή της στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» που απαρτίζεται από δύο μέρη: «Φυσικά και η Χρυσά Ρώπα είναι αξεπέραστη για μένα. Εγώ δεν πήγα ούτε να συγκριθώ με τη Χρυσά Ρώπα, θα ήταν ανόητο αυτό εκ μέρους μου. Ούτε να το παίξω το ρόλο καλύτερα ή χειρότερα ή διαφορετικά. Όταν έπαιζα τον ρόλο, ξέχασα ότι τον ρόλο αυτόν τον έχει παίξει η Χρυσά Ρώπα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τον παίξω μετά».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Βασιλική Ανδρίτσου αναφέρθηκε στις «Σαββατογεννημένες», αποκαλύπτοντας πώς της προτάθηκε ο ρόλος της Σίσσυς. «Τη σκηνοθεσία στις “Σαββατογεννημένες” την είχε στην αρχή, πριν τον Αντώνη τον Αγγελόπουλο, η Πηνελόπη Κροντηροπούλου, η οποία δεν είναι πια ανάμεσά μας. Και πάνω στο στήσιμο της δουλειάς, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει υπάρχει ένας ρόλος, ο οποίος είναι δεύτερος, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος για σένα και πάρα πολύ ωραίο το σενάριο ενός καινούργιου παιδιού, του Γιώργου Καπουτζίδη. Και της λέω “σε εμπιστεύομαι και θα έρθω να παίξω”», περιέγραψε.
«Δεν διάβασα τίποτα. Εμπιστευόμουνα πάρα πολύ την Πηνελόπη. Δεν με ένοιαζε που ήταν δεύτερος ρόλος. Γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα σίριαλ του Γιώργου, του Ρήγα, των Ρεππαίων και τα λοιπά, όλοι πρωταγωνιστές είναι. Ακόμα και ο μικρότερος ρόλος. Και πήγα και πραγματικά ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ ωραίος. Ήταν ένα κείμενο εξαιρετικό, μια συνεργασία απίστευτη», συμπλήρωσε.
Η απήχηση που είχε η σειρά δεν την εξέπληξε, αφού ως πρωταγωνιστές είχαν επιλεγεί, όπως ανέφερε, μεγάλα ονόματα της υποκριτικής. «Δεν με ξάφνιασε η επιτυχία στις “Σαββατογεννημένες”, διότι είχε όλες τις προδιαγραφές. Και μόνο οι τέσσερις πρωταγωνιστές να πάρεις, δηλαδή αυτά τα τρία υπέροχα κορίτσια και φοβερές ηθοποιοί, μεγάλα κεφάλια, δηλαδή, της υποκριτικής και οι τρεις, και ο Σάκης ο Μπουλάς, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Εμείς απλώς ήμασταν η γαρνιτούρα σε αυτό το σίριαλ», εξήγησε.
Ειδήσεις σήμερα:
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στους 2 και 4 ετών ανιψιούς του μαζί με τον σύντροφό του
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν επιχείρησε να πατήσει πάνω στην ερμηνεία της Χρύσας Ρώπα που είχε υποδυθεί τον ίδιο ρόλο στην τηλεόραση, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν, όπως τόνισε, ανοησία. Όταν αποφάσισε να αναλάβει τον ρόλο διέγραψε από το μυαλό της ότι την Αλέκα είχε ενσαρκώσει αρχικά η συνάδερφός της, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί.
Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝΙ», είπε για τη συμμετοχή της στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» που απαρτίζεται από δύο μέρη: «Φυσικά και η Χρυσά Ρώπα είναι αξεπέραστη για μένα. Εγώ δεν πήγα ούτε να συγκριθώ με τη Χρυσά Ρώπα, θα ήταν ανόητο αυτό εκ μέρους μου. Ούτε να το παίξω το ρόλο καλύτερα ή χειρότερα ή διαφορετικά. Όταν έπαιζα τον ρόλο, ξέχασα ότι τον ρόλο αυτόν τον έχει παίξει η Χρυσά Ρώπα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τον παίξω μετά».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Βασιλική Ανδρίτσου αναφέρθηκε στις «Σαββατογεννημένες», αποκαλύπτοντας πώς της προτάθηκε ο ρόλος της Σίσσυς. «Τη σκηνοθεσία στις “Σαββατογεννημένες” την είχε στην αρχή, πριν τον Αντώνη τον Αγγελόπουλο, η Πηνελόπη Κροντηροπούλου, η οποία δεν είναι πια ανάμεσά μας. Και πάνω στο στήσιμο της δουλειάς, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει υπάρχει ένας ρόλος, ο οποίος είναι δεύτερος, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος για σένα και πάρα πολύ ωραίο το σενάριο ενός καινούργιου παιδιού, του Γιώργου Καπουτζίδη. Και της λέω “σε εμπιστεύομαι και θα έρθω να παίξω”», περιέγραψε.
«Δεν διάβασα τίποτα. Εμπιστευόμουνα πάρα πολύ την Πηνελόπη. Δεν με ένοιαζε που ήταν δεύτερος ρόλος. Γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα σίριαλ του Γιώργου, του Ρήγα, των Ρεππαίων και τα λοιπά, όλοι πρωταγωνιστές είναι. Ακόμα και ο μικρότερος ρόλος. Και πήγα και πραγματικά ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ ωραίος. Ήταν ένα κείμενο εξαιρετικό, μια συνεργασία απίστευτη», συμπλήρωσε.
Η απήχηση που είχε η σειρά δεν την εξέπληξε, αφού ως πρωταγωνιστές είχαν επιλεγεί, όπως ανέφερε, μεγάλα ονόματα της υποκριτικής. «Δεν με ξάφνιασε η επιτυχία στις “Σαββατογεννημένες”, διότι είχε όλες τις προδιαγραφές. Και μόνο οι τέσσερις πρωταγωνιστές να πάρεις, δηλαδή αυτά τα τρία υπέροχα κορίτσια και φοβερές ηθοποιοί, μεγάλα κεφάλια, δηλαδή, της υποκριτικής και οι τρεις, και ο Σάκης ο Μπουλάς, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Εμείς απλώς ήμασταν η γαρνιτούρα σε αυτό το σίριαλ», εξήγησε.
Ειδήσεις σήμερα:
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στους 2 και 4 ετών ανιψιούς του μαζί με τον σύντροφό του
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα