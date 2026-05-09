Αμετάβλητη κράτησε ο οίκος Fitch την αξιολόγηση για την Ελλάδα σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές
Προσεκτική στάση κράτησε ο αμερικανικός οίκος στην πρώτη, για φέτος, αξιολόγηση του για την ελληνική οικονομία, δεδομένης της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επόμενο ραντεβού τον Νοέμβριο
Η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Fitch Ratings να κρατήσει στάση αναμονής στην πρώτη αξιολόγηση της για την ελληνική οικονομία, το 2026.
Έτσι, ο αμερικανικός οίκος κράτησε αμετάβλητη τη βαθμολογία του ελληνικού αξιόχρεου σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Θυμίζουμε ότι ο αμερικανικός οίκος είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε «ΒΒΒ» από «ΒΒΒ-», μόλις τον περασμένο Νοέμβριο επικαλούμενος την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, τη συνετή διαχείριση του κόστους δανεισμού, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την σταθερή ανάπτυξη.
Αναλόγως, σημειώνει το newmoney.gr, μόλις χθες έδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης που έχει υιοθετήσει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες με τις οριζόντιες παροχές θα έχουν μεσοπρόθεσμες συνέπειες στα δημόσια οικονομικά τους.
Πάντως, η σημερινή απόφαση της Fitch δεν προκάλεσε έκπληξη δεδομένης της δύσκολης γεωπολιτικής συγκυρίας. Άλλωστε, την ίδια προσεκτική στάση κράτησαν το προηγούμενο διάστημα και άλλοι διεθνείς οίκοι: Η Morningstar DBRS διατήρησε την Ελλάδα σε BBB με σταθερό outlook στις αρχές Μαρτίου, ενώ την ίδια γραμμή ακολούθησαν μέσα στον Απρίλιο η Moody’s (Baa3 με σταθερές προοπτικές), η Scope (ΒΒΒ με σταθερό outlook) και πιο τελευταία η Standard & Poor’s (ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές).
Το επόμενο ραντεβού της Fitch Ratings με την ελληνική οικονομία είναι στις αρχές Νοεμβρίου.
