Ελένη Ουζουνίδου για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Είναι κάτι ανάμεσα σε Ταραντίνο και Αλμοδοβάρ
Ελένη Ουζουνίδου για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Είναι κάτι ανάμεσα σε Ταραντίνο και Αλμοδοβάρ
Είναι μία ταινία για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, δήλωσε η ηθοποιός
Περήφανη για τη συμμετοχή της στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» του Αλέξανδρου Ρήγα δήλωσε η Ελένη Ουζουνίδου, υποστηρίζοντας πως το φιλμ προσεγγίζει το ύφος του Κουέντιν Ταραντίνο και του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Μάλιστα, η ηθοποιός εξεπλάγη με το αποτέλεσμα.
Όπως είπε στην εκπομπή Buongiorno, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου: «Εγώ εξεπλάγην ευχάριστα, είδα μία ταινία για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος έκανε μία πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική δουλειά. Είναι κάτι ανάμεσα σε Ταραντίνο και σε Αλμοδοβάρ».
Η ηθοποιός ανέφερε ότι ίσως όσοι αγάπησαν το σίριαλ να μην ικανοποιηθούν από την κινηματογραφική μεταφορά. «Όσοι είναι λάτρεις του σίριαλ, ίσως απογοητευτούν. Η ταινία είναι δοσμένη από μια πιο δραματική πλευρά. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα με την παραγωγή. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε την εξέλιξη της ιστορίας. Έχει γράψει και τρίτο και τέταρτο μέρος ο Αλέξανδρος», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε στην εκπομπή Buongiorno, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου: «Εγώ εξεπλάγην ευχάριστα, είδα μία ταινία για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος έκανε μία πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική δουλειά. Είναι κάτι ανάμεσα σε Ταραντίνο και σε Αλμοδοβάρ».
Η ηθοποιός ανέφερε ότι ίσως όσοι αγάπησαν το σίριαλ να μην ικανοποιηθούν από την κινηματογραφική μεταφορά. «Όσοι είναι λάτρεις του σίριαλ, ίσως απογοητευτούν. Η ταινία είναι δοσμένη από μια πιο δραματική πλευρά. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα με την παραγωγή. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε την εξέλιξη της ιστορίας. Έχει γράψει και τρίτο και τέταρτο μέρος ο Αλέξανδρος», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα