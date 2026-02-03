Μελίνα Ασλανίδου για το πρόβλημα υγείας της: Είμαι καλά, δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή
Η τραγουδίστρια μετά από 15 μέρες αφωνίας δήλωσε ότι αισθάνεται καλύτερα
Για την κατάσταση της υγείας της μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου, εξηγώντας πως πλέον είναι καλύτερα και τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά όσο της είχαν πει στην αρχή.
Η τραγουδίστρια, η οποία είχε ανακοινώσει πριν από μερικές ημέρες πως αντιμετώπιζε ένα θέμα υγείας και έπρεπε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της, έδωσε «το παρών» στη συναυλία για τα 30 χρόνια μουσικής πορείας του Κώστα Λειβαδά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, επισημαίνοντας πως δεν είπε όσα τραγούδια θα έλεγε κανονικά, αλλά μετά την αφωνία που έκανε για 15 ημέρες, όλα κυλούν ομαλά για εκείνη.
Η Μελίνα Ασλανίδου δήλωσε για την κατάστασή της: «Κανονικά έλεγα περισσότερα τραγούδια, αλλά λόγω της κατάστασης που πέρασα, είπα πολύ λιγότερα. Είπα τέσσερα από τα τραγούδια που λατρεύω του Κώστα Λειβαδά. Είμαι καλά στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία και όλα καλά. Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο μου είπαν στην αρχή».
