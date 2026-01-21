Η Μελίνα Ασλανίδου αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
GALA
Μελίνα Ασλανίδου εμφανίσεις

Η Μελίνα Ασλανίδου αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τον κόσμο με μία ανάρτηση στα social media

Η Μελίνα Ασλανίδου αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
Ένα πρόβλημα υγείας ανάγκασε τη Μελίνα Ασλανίδου να αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις της, με την τραγουδίστρια να ενημερώνει τον κόσμο με μία ανάρτηση στα social media.

Η Μελίνα Ασλανίδου δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες, αλλά ευχαρίστησε για την κατανόηση όσους είχαν κανονίσει να την παρακολουθήσουν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Στη δημοσίευσή της στο Instagram έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας».

Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης