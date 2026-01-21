Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Η Μελίνα Ασλανίδου αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
Η Μελίνα Ασλανίδου αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τον κόσμο με μία ανάρτηση στα social media
Ένα πρόβλημα υγείας ανάγκασε τη Μελίνα Ασλανίδου να αναβάλλει προγραμματισμένες εμφανίσεις της, με την τραγουδίστρια να ενημερώνει τον κόσμο με μία ανάρτηση στα social media.
Η Μελίνα Ασλανίδου δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες, αλλά ευχαρίστησε για την κατανόηση όσους είχαν κανονίσει να την παρακολουθήσουν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Στη δημοσίευσή της στο Instagram έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας».
Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Μελίνα Ασλανίδου δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες, αλλά ευχαρίστησε για την κατανόηση όσους είχαν κανονίσει να την παρακολουθήσουν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.
Στη δημοσίευσή της στο Instagram έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας».
Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα