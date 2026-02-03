Κώστας Σόμμερ: Αν δεν είχαμε πάει εκείνη την ημέρα στο νοσοκομείο ίσως να ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα, το προλάβαμε στο τσακ, είπε η σύζυγός του