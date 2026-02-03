Κώστας Σόμμερ: Αν δεν είχαμε πάει εκείνη την ημέρα στο νοσοκομείο ίσως να ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα, το προλάβαμε στο τσακ, είπε η σύζυγός του
Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία
Στην περιπέτεια της υγείας του Κώστα Σόμμερ και συγκεκριμένα στη νοσηλεία του λόγω πνευμονίας αναφέρθηκε η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, τονίζοντας ότι η ημέρα που νοσηλεύτηκε ο ηθοποιός ήταν κρίσιμη.
Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Σόμμερ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω ανάρτησης στο Instagram, πως βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
Το πρωί της Τρίτης, η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Happy Day», εξήγησε ότι ο Κώστας Σόμμερ μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική με πνευμονία και ότι θα χρειαστεί να παραμείνει για λίγες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο, ώστε οι γιατροί να βεβαιωθούν ότι η εικόνα του είναι σταθερή.
Περιγράφοντας την αντίδραση του γιατρού όταν τον εξέτασε, αλλά και το ότι οι μετρήσεις του οξυγόνου ήταν χαμηλές, η Βαλεντίνη Παπαδάκη είπε: «Πήγε στον γιατρό, του είπε “μπαίνεις όπως είσαι μέσα”, το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό. Θα μείνει κάποιες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, θα μείνει και 10 μέρες σίγουρα στο σπίτι. Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι κουρασμένος γιατί δεν έχει καλό οξυγόνο, αλλά είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, ήταν κρίσιμη ημέρα, αν δεν είχαμε πάει ίσως να ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα, αλλά το προλάβαμε στο τσακ».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι αρχικά ο ηθοποιός ήταν άρρωστος, άφησε ωστόσο τα συμπτώματα να εξελιχθούν, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να επιδεινωθεί: «Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει και το άφησε. Του το γύρισε σε πνευμονία. Μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε. Κάνει και λίγο δράμα όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή».
Μέσω του Instagram story που έκανε αρχικά ο Κώστας Σόμμερ, τόνισε ότι βρίσκεται σε καλά χέρια και πως λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας».
