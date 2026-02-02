Φιλοζωική οργάνωση «επιτέθηκε» στην Κάρπεντερ για την εμφάνιση με ένα περιστέρι στα Grammy
Σαμπρίνα Κάρπεντερ Grammy 2026

Φιλοζωική οργάνωση «επιτέθηκε» στην Κάρπεντερ για την εμφάνιση με ένα περιστέρι στα Grammy

Tο να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammy είναι ανόητο, άχρηστο και σκληρό, σχολίασε η οργάνωση

Tο να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammy είναι ανόητο, άχρηστο και σκληρό, σχολίασε η οργάνωση
Αρνητική κριτική δέχτηκε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ από φιλοζωική οργάνωση για την επιλογή της να εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy με ένα λευκό περιστέρι.

Η διάσημη τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της βραδιάς ερμήνευσε το κομμάτι Manchild, με φόντο ένα σκηνικό που θύμιζε αεροδρόμιο.

Ωστόσο, η συμπεριφορά της προς το τέλος του κομματιού επικρίθηκε έντονα από την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA. Συγκεκριμένα, η Κάρπεντερ φάνηκε να κρατά ένα λευκό περιστέρι, αφού το έβγαλε από μια βαλίτσα που αποτελούσε μέρος του σκηνικό.

Η εμφάνιση της Σαμπρίνα Κάρπεντερ


Με μία ανάρτηση στα social media, η PETA επέκρινε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, κατηγορώντας τη για ανόητη και σκληρή συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι τα φώτα και ο θόρυβος δημιούργησαν στο περιστέρι στρες και φόβο. «Γεια σου Σαμπρίνα, το να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammys είναι ανόητο, καθυστερημένο, άχρηστο… και σκληρό! Τα έντονα φώτα, ο δυνατός θόρυβος και ο χειρισμός προκαλούν φόβο και στρες σε ένα πουλί που ανήκει να πετά ελεύθερο στον ανοιχτό ουρανό», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Μέσα από ένα άλλο κείμενο, η τραγουδίστρια κατηγορήθηκε για ανωριμότητα: «Μήπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μόλις έφερε πραγματικά ένα πουλί στη σκηνή το 2026;! Η τραγουδίστρια του Manchild δείχνει ανώριμη συμπεριφορά. Αφήστε τα ζώα έξω από τα Grammys».

