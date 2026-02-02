Φιλοζωική οργάνωση «επιτέθηκε» στην Κάρπεντερ για την εμφάνιση με ένα περιστέρι στα Grammy
Φιλοζωική οργάνωση «επιτέθηκε» στην Κάρπεντερ για την εμφάνιση με ένα περιστέρι στα Grammy
Tο να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammy είναι ανόητο, άχρηστο και σκληρό, σχολίασε η οργάνωση
Αρνητική κριτική δέχτηκε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ από φιλοζωική οργάνωση για την επιλογή της να εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy με ένα λευκό περιστέρι.
Η διάσημη τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της βραδιάς ερμήνευσε το κομμάτι Manchild, με φόντο ένα σκηνικό που θύμιζε αεροδρόμιο.
Ωστόσο, η συμπεριφορά της προς το τέλος του κομματιού επικρίθηκε έντονα από την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA. Συγκεκριμένα, η Κάρπεντερ φάνηκε να κρατά ένα λευκό περιστέρι, αφού το έβγαλε από μια βαλίτσα που αποτελούσε μέρος του σκηνικό.
Η εμφάνιση της Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Με μία ανάρτηση στα social media, η PETA επέκρινε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, κατηγορώντας τη για ανόητη και σκληρή συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι τα φώτα και ο θόρυβος δημιούργησαν στο περιστέρι στρες και φόβο. «Γεια σου Σαμπρίνα, το να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammys είναι ανόητο, καθυστερημένο, άχρηστο… και σκληρό! Τα έντονα φώτα, ο δυνατός θόρυβος και ο χειρισμός προκαλούν φόβο και στρες σε ένα πουλί που ανήκει να πετά ελεύθερο στον ανοιχτό ουρανό», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.
Μέσα από ένα άλλο κείμενο, η τραγουδίστρια κατηγορήθηκε για ανωριμότητα: «Μήπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μόλις έφερε πραγματικά ένα πουλί στη σκηνή το 2026;! Η τραγουδίστρια του Manchild δείχνει ανώριμη συμπεριφορά. Αφήστε τα ζώα έξω από τα Grammys».
Η διάσημη τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της βραδιάς ερμήνευσε το κομμάτι Manchild, με φόντο ένα σκηνικό που θύμιζε αεροδρόμιο.
Ωστόσο, η συμπεριφορά της προς το τέλος του κομματιού επικρίθηκε έντονα από την οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA. Συγκεκριμένα, η Κάρπεντερ φάνηκε να κρατά ένα λευκό περιστέρι, αφού το έβγαλε από μια βαλίτσα που αποτελούσε μέρος του σκηνικό.
Η εμφάνιση της Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Sabrina Carpenter performing the nominated song of the year “Manchild” at the #GRAMMY awards. pic.twitter.com/MW2lfrQB7b— SabrinaUpdates (@charts_sabrina) February 2, 2026
Με μία ανάρτηση στα social media, η PETA επέκρινε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, κατηγορώντας τη για ανόητη και σκληρή συμπεριφορά, προσθέτοντας ότι τα φώτα και ο θόρυβος δημιούργησαν στο περιστέρι στρες και φόβο. «Γεια σου Σαμπρίνα, το να φέρνεις ένα ζωντανό πουλί στη σκηνή των Grammys είναι ανόητο, καθυστερημένο, άχρηστο… και σκληρό! Τα έντονα φώτα, ο δυνατός θόρυβος και ο χειρισμός προκαλούν φόβο και στρες σε ένα πουλί που ανήκει να πετά ελεύθερο στον ανοιχτό ουρανό», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.
Μέσα από ένα άλλο κείμενο, η τραγουδίστρια κατηγορήθηκε για ανωριμότητα: «Μήπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μόλις έφερε πραγματικά ένα πουλί στη σκηνή το 2026;! Η τραγουδίστρια του Manchild δείχνει ανώριμη συμπεριφορά. Αφήστε τα ζώα έξω από τα Grammys».
Sabrina Carpenter is branded 'stupid and cruel' by animal rights group PETA after performing hit single Manchild with a live bird at the Grammy Awards https://t.co/SDjxdKwMyf— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα