«Κράξιμο» στη Μάιλι Σάιρους που δεν χειροκρότησε τη Lady Gaga για τη νίκη της στα Grammy

Οι δύο καλλιτέχνιδες ήταν υποψήφιες στην ίδια κατηγορία, με τη Σάιρους να διεκδικεί το βραβείο για το άλμπουμ Something Beautiful και τη Gaga για το Mayhem. Όταν ανακοινώθηκε ότι κέρδισε, η Lady Gaga ξέσπασε αρχικά σε κλάματα και μετά αντάλλαξε ένα φιλί με τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, ενώ το κοινό είχε σηκωθεί όρθιο. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που επίσης ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία, καταγράφηκε να χειροκροτεί χαμογελώντας, αφού σηκώθηκε από τη θέση της.







Στη σκηνή, η Lady Gaga παρέμεινε συγκινημένη κατά την παραλαβή του βραβείου και δήλωσε: «Κάνω μουσική από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι και κάθε φορά που είμαι εδώ, ακόμα νιώθω ότι πρέπει να τσιμπήσω τον εαυτό μου. Σέβομαι τόσο πολύ όλους σε αυτή την αίθουσα». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, λέγοντας: «Είσαι δίπλα μου με κάθε τρόπο, με τέτοιον τρόπο που δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω, και δούλεψες τόσο σκληρά μαζί μου σε αυτόν τον δίσκο και όλη τη χρονιά, οπότε σε αγαπώ και σε ευχαριστώ».



Η τραγουδίστρια απηύθυνε μήνυμα και «στις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της μουσικής», σημειώνοντας: «Ξέρω ότι μερικές φορές, όταν είσαι στο στούντιο με ένα μάτσο άντρες, μπορεί να είναι δύσκολο». Παράλληλα, προέτρεψε τις γυναίκες του χώρου να επιμένουν στις ιδέες τους: «Να ακούτε πάντα τον εαυτό σας και να παλεύετε πάντα για τις ιδέες σας, να παλεύετε για τα τραγούδια σας, να παλεύετε για τον εαυτό σας ως παραγωγοί, να βεβαιώνεστε ότι ακούγεστε δυνατά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε, όλοι σας, στην τέχνη μου». Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Πιστεύω στην πειθαρχία και στη σκληρή δουλειά και στη δεξιοτεχνία, και αυτό ακριβώς είναι το Mayhem για μένα. Ευχαριστώ».



Υπενθυμίζεται ότι, το επεισόδιο έρχεται 13 χρόνια μετά από μια δημόσια τοποθέτηση της Lady Gaga υπέρ της Μάιλι Σάιρους, όταν η δεύτερη είχε δεχτεί επικρίσεις για εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards το 2013, όπου τραγούδησε μαζί με τον Ρόμπιν Θικ ένα medley του «We Can’t Stop» και του «Blurred Lines».



Τότε, η Lady Gaga είχε πει στην εκπομπή του Άντι Κόεν «Watch What Happens Live»: «Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουν και να την αφήσουν ήσυχη», προσθέτοντας: «Γιατί είναι pop μουσική. Όλοι δικαιούνται τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση, και αν έχεις πρόβλημα με αυτό, απλώς άλλαξε κανάλι». Σε άλλο σημείο είχε αναφέρει: «Δεν καταλαβαίνω την ασταμάτητη ανάγκη να συνεχίζουμε συνεχώς να μιλάμε για το πόσο μισούμε πράγματα, επειδή τι; είναι 20 χρονών;», ενώ της είχε αποδώσει εύσημα, λέγοντας: «Της αξίζουν συγχαρητήρια», σημειώνοντας ότι «μεγαλώνει μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο» και ότι «ίσως δεν είναι τόσο χαρούμενη με πράγματα που έκανε στην καριέρα της όταν ήταν μικρότερη και θέλει να είναι ελεύθερη, οπότε αφήστε την να κάνει ό,τι θέλει».