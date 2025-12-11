Στάθης Μαντζώρος: Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο, δήλωσε φίλος του για την κατάσταση της υγείας του
Στάθης Μαντζώρος: Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο, δήλωσε φίλος του για την κατάσταση της υγείας του
Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα, αποκάλυψε ακόμη ο Ηλίας Παλιουδάκης για τον ηθοποιό
Για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μίλησε ο Ηλίας Παλιουδάκης, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νοσηλεία του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από περίπου τέσσερις μήνες. Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι καλός φίλος του ηθοποιού, εξήγησε πως σύμφωνα με όσα μαθαίνει από την οικογένειά του, τα νέα είναι θετικά.
Όλα δείχνουν πως ο 52χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και όσο περνούν ημέρες αισθάνεται όλο και καλύτερα, δίνοντας ελπίδα στην οικογένειά του αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του πως θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός στην καθημερινότητά του.
Ο Ηλίας Παλιουδάκης ανέφερε, συγκεκριμένα, στο Super Κατερίνα, για τον Στάθη Μαντζώρο: «Πολύ συγκλονιστήκαμε μόλις μάθαμε το γεγονός αυτό. Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά ο γνωστός συνθέτης και φίλος μου, Νίκος Τερζής, μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε γενικότερα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μαθαίνουμε νέα. Είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε γι' αυτό όλοι. Του ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός, κοντά μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πράγματα. Έρχομαι πάρα πολύ ωραία πράγματα».
Δείτε το βίντεο
