Στάθης Μαντζώρος: Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο, δήλωσε φίλος του για την κατάσταση της υγείας του
GALA
Στάθης Μαντζώρος Ηλίας Παλιουδάκης Εγκεφαλικό

Στάθης Μαντζώρος: Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο, δήλωσε φίλος του για την κατάσταση της υγείας του

Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα, αποκάλυψε ακόμη ο Ηλίας Παλιουδάκης για τον ηθοποιό

Στάθης Μαντζώρος: Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο, δήλωσε φίλος του για την κατάσταση της υγείας του
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μίλησε ο Ηλίας Παλιουδάκης, αποκαλύπτοντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νοσηλεία του, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από περίπου τέσσερις μήνες. Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι καλός φίλος του ηθοποιού, εξήγησε πως σύμφωνα με όσα μαθαίνει από την οικογένειά του, τα νέα είναι θετικά.

Όλα δείχνουν πως ο 52χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και όσο περνούν ημέρες αισθάνεται όλο και καλύτερα, δίνοντας ελπίδα στην οικογένειά του αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του πως θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός στην καθημερινότητά του.

Ο Ηλίας Παλιουδάκης ανέφερε, συγκεκριμένα, στο Super Κατερίνα, για τον Στάθη Μαντζώρο: «Πολύ συγκλονιστήκαμε μόλις μάθαμε το γεγονός αυτό. Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά ο γνωστός συνθέτης και φίλος μου, Νίκος Τερζής, μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε γενικότερα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μαθαίνουμε νέα. Είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε γι' αυτό όλοι. Του ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός, κοντά μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πράγματα. Έρχομαι πάρα πολύ ωραία πράγματα». 

Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dev9eh1zr681)
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης