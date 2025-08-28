Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο
Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο

Στο πλευρό του ηθοποιού βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του, Αντωνία

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες, με τη σύζυγό του Αντωνία να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασής του, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την περιπέτειά του.

Ο Στάθης Μαντζώρος και η σύζυγός του, Αντωνία

Η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου περιμένει να επιστρέψει σύντομα υγιής στην καθημερινότητά του, δίπλα στους γιους τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιβάλλον του ηθοποιού προσπαθεί να κρατήσει το θέμα της υγείας του μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.

