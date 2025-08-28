Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο
Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο
Στο πλευρό του ηθοποιού βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του, Αντωνία
Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες, με τη σύζυγό του Αντωνία να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», ο ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασής του, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για την περιπέτειά του.
Η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου περιμένει να επιστρέψει σύντομα υγιής στην καθημερινότητά του, δίπλα στους γιους τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το περιβάλλον του ηθοποιού προσπαθεί να κρατήσει το θέμα της υγείας του μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.
