«Η μεγάλη χίμαιρα» ολοκληρώνει απόψε το ταξίδι της, δείτε το τρέιλερ του τελευταίου επεισοδίου
Το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στις 22:00 από την ΕΡΤ1 και είναι ήδη διαθέσιμο στο ERTFLIX
Με το έκτο και τελευταίο επεισόδιο, η «Μεγάλη Χίμαιρα» ολοκληρώνει απόψε το ταξίδι της, με το φινάλε να μεταδίδεται την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 22:00 από την ΕΡΤ1 και να είναι ήδη διαθέσιμο στο ERTFLIX. Η παραγωγή, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη τηλεοπτική που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, φτάνει στο τέλος της έχοντας σημειώσει ρεκόρ θέασης, με περισσότερα από 3.400.000 views στο ERTFLIX.
Στο αποψινό φινάλε, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την κορύφωση των τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων, αλλά και τη ζωή των πρωταγωνιστών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στις διαδρομές τους.
Δείτε το τρέιλερ
Τι θα προβληθεί στο τελευταίο επεισόδιοΗ μικρή Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ η ατμόσφαιρα πάνω από το αρχοντικό του Επισκοπειού βαραίνει όλο και περισσότερο. Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς στέκονται μέρα νύχτα γύρω από το κρεβάτι του παιδιού, με τα νεύρα τεντωμένα και τη συνείδηση του καθενός φορτωμένη με ανείπωτα βάρη. Μακριά, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετρά τις μέρες μέχρι να γυρίσει στο νησί, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ασφυξίας, μια μοιραία νύχτα όλα όσα καταπιέζονταν –επιθυμίες, ενοχές, πίκρες– ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Οι λεπτές ισορροπίες σπάνε και ακολουθεί μια αλυσίδα τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων. Η Μαρίνα στιγματίζεται, γίνεται σχεδόν φάντασμα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, κουβαλώντας μέσα της το βάρος ενός καινούργιου μυστικού. Όταν πια η θάλασσα ησυχάζει, η Ρεΐζαινα, διχασμένη ανάμεσα στο μίσος και στη μητρική αγάπη, αποφασίζει να αναλάβει δράση για να προστατέψει τον Γιάννη και τη Μαρίνα: επινοεί μια ιστορία για τον γιο της και οργανώνει τη φυγή της νύφης της από το νησί, πριν επιστρέψει η «Χίμαιρα». Το ξημέρωμα, η Μαρίνα αποχαιρετά τη ζωή της στη Σύρο και, αντί να κατευθυνθεί κατευθείαν προς το πλοίο της σωτηρίας, αφήνεται για άλλη μια φορά να την οδηγήσει η ίδια η Χίμαιρα: πηγαίνει στο ακρωτήρι για να δει, έστω από μακριά, τον Γιάννη να μπαίνει στο λιμάνι. Εκεί, ανάμεσα στη θάλασσα και στον άντρα που δεν γνωρίζει τίποτα, θα βρεθεί στο πιο οριακό σημείο της ζωής της.
