Τζιν Χάκμαν: Βρέθηκε αγοραστής για το σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρός με τη σύζυγό του
Τζιν Χάκμαν: Βρέθηκε αγοραστής για το σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρός με τη σύζυγό του
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, το σπίτι βγήκε προς πώληση στην τιμή των 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων
Βρέθηκε αγοραστής για το σπίτι, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Τζιν Χάκμαν με τη σύζυγό του, Μπέτσι Αρακάουα, στο Νέο Μεξικό.
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, βγήκε προς πώληση το σπίτι, στην τιμή των 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Πιο συγκεκριμένα, το ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη Σάντα Φε βγήκε προς πώληση στις 16 Ιανουαρίου από τους Τάρα Σ. Έρλι και Ρίκι Άλεν της Sotheby’s International Realty. Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, το σπίτι εμφανιζόταν ότι ήταν «σε διαδικασία πώλησης», σύμφωνα με το Realtor.com.
Σημειώνεται ότι, το ακίνητο διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, γήπεδο, στούντιο, καθιστικό και βιβλιοθήκη, όπου το ζευγάρι συνήθιζε να παρακολουθεί ταινίες. Το σπίτι περιλαμβάνει επίσης κήπο, πισίνα και υδρομασάζ.
Το ακίνητο βγήκε προς πώληση περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν και της Μπέτσι Αρακάουα, στις 26 Φεβρουαρίου του 2025. Τον περασμένο Μάρτιο, οι Αρχές του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν τα αίτια του θανάτου τόσο του Χάκμαν όσο και της συζύγου του. Ο 95χρονος ηθοποιός απεβίωσε από υπερτασική και αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσο, με το προχωρημένο Αλτσχάιμερ να λογίζεται ως επιβαρυντικός παράγοντας. Η πιανίστρια πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο που προκλήθηκε από τον ιό Hantavirus (HPS), μια σπάνια νόσο που μεταδίδεται μέσω τρωκτικών.
Η εξέταση της σορού του Τζιν Χάκμαν έδειξε ότι ήταν αρνητικός στον ιό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Αρακάουα απεβίωσε στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ ο Χάκμαν πιθανότατα πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που καταγράφηκε η τελευταία δραστηριότητα του βηματοδότη του.
Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, βγήκε προς πώληση το σπίτι, στην τιμή των 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Πιο συγκεκριμένα, το ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη Σάντα Φε βγήκε προς πώληση στις 16 Ιανουαρίου από τους Τάρα Σ. Έρλι και Ρίκι Άλεν της Sotheby’s International Realty. Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, το σπίτι εμφανιζόταν ότι ήταν «σε διαδικασία πώλησης», σύμφωνα με το Realtor.com.
«Κάποιοι αγοραστές αποφεύγουν να αγοράσουν ακίνητα όπου έχει σημειωθεί θάνατος», δήλωσε η Έρλι στη Wall Street Journal κατά την καταχώρηση και είχε προσθέσει: «Άλλοι δεν ενδιαφέρονται για αυτό. Πουλάμε το σπίτι με βάση τα πλεονεκτήματά του».
Gene Hackman’s longtime Santa Fe home has found a buyer after 11 days for sale https://t.co/Dpeh0idvqS pic.twitter.com/jHBzPVK5p2— New York Post (@nypost) January 27, 2026
Σημειώνεται ότι, το ακίνητο διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, γήπεδο, στούντιο, καθιστικό και βιβλιοθήκη, όπου το ζευγάρι συνήθιζε να παρακολουθεί ταινίες. Το σπίτι περιλαμβάνει επίσης κήπο, πισίνα και υδρομασάζ.
Το ακίνητο βγήκε προς πώληση περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν και της Μπέτσι Αρακάουα, στις 26 Φεβρουαρίου του 2025. Τον περασμένο Μάρτιο, οι Αρχές του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν τα αίτια του θανάτου τόσο του Χάκμαν όσο και της συζύγου του. Ο 95χρονος ηθοποιός απεβίωσε από υπερτασική και αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσο, με το προχωρημένο Αλτσχάιμερ να λογίζεται ως επιβαρυντικός παράγοντας. Η πιανίστρια πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο που προκλήθηκε από τον ιό Hantavirus (HPS), μια σπάνια νόσο που μεταδίδεται μέσω τρωκτικών.
Η εξέταση της σορού του Τζιν Χάκμαν έδειξε ότι ήταν αρνητικός στον ιό. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Αρακάουα απεβίωσε στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ ο Χάκμαν πιθανότατα πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που καταγράφηκε η τελευταία δραστηριότητα του βηματοδότη του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα