Στράτος Τζώρτζογλου: Το χειροφίλημά του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, δείτε βίντεο

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής της παρουσιάστριας με τους δύο να αποκαθιστούν στον τηλεοπτικό αέρα την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους