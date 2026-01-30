Στράτος Τζώρτζογλου: Το χειροφίλημά του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, δείτε βίντεο
Στράτος Τζώρτζογλου: Το χειροφίλημά του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής της παρουσιάστριας με τους δύο να αποκαθιστούν στον τηλεοπτικό αέρα την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους
Με ένα χειροφίλημα από τον Στράτο Τζώρτζογλου στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε η συνέντευξή του στο «Happy Day», με την παρουσιάστρια να χαρακτηρίζει τη συνάντησή τους «μεγάλη».
Το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής με τους δύο να αποκαθιστούν στον τηλεοπτικό αέρα την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους σχετικά με το ρεπορτάζ του «Happy Day» για τον χωρισμό του ηθοποιού με τη Σοφία Μαριόλα.
«Έγινε η μεγάλη συνάντηση, ήρθε η στιγμή. Επιτέλους, γλυκέ μου», είπε η παρουσιάστρια υποδεχόμενη τον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος της αντέτεινε ένα θερμό χειροφίλημα.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg1rb8jvayu1)
«Άσε τα χειροφιλήματα. Μην σε ψήνει έτσι», σχολίασε με χιούμορ από τα παρασκήνια ο Κώστας Φραγκολιάς. Τότε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί μπορεί να δημιουργήθηκε η εντύπωση στους τηλεθεατές ότι υπήρξε ρήξη μετά από μία ανακολουθία δηλώσεων».
Από τη μεριά του ο ηθοποιός απάντησε: «Καμία σχέση. Γνωριζόμαστε και εκτιμάμε ο ένας τον άλλο εδώ και πολλά χρόνια. Η εκπομπή σου με έχει βοηθήσει στο παρελθόν και νιώθω ευγνωμοσύνη για σένα. Όταν βρέθηκα στη Σκορδά, είπα εκ παραδρομής τη λέξη “βλακείες” και μπήκε το όνομά σου στο στόμα μου».
Ο Στράτος Τζώρτογλου επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στις 20 Ιανουαρίου στο «Buongiorno», αναφέροντας μεταξύ άλλων πως μένουν σε χωριστά σπίτια. Νωρίτερα, υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να μην είναι μαζί, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μεταφέρει σχετικό ρεπορτάζ.
Το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής με τους δύο να αποκαθιστούν στον τηλεοπτικό αέρα την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους σχετικά με το ρεπορτάζ του «Happy Day» για τον χωρισμό του ηθοποιού με τη Σοφία Μαριόλα.
«Έγινε η μεγάλη συνάντηση, ήρθε η στιγμή. Επιτέλους, γλυκέ μου», είπε η παρουσιάστρια υποδεχόμενη τον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος της αντέτεινε ένα θερμό χειροφίλημα.
Δείτε το βίντεο
«Άσε τα χειροφιλήματα. Μην σε ψήνει έτσι», σχολίασε με χιούμορ από τα παρασκήνια ο Κώστας Φραγκολιάς. Τότε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί μπορεί να δημιουργήθηκε η εντύπωση στους τηλεθεατές ότι υπήρξε ρήξη μετά από μία ανακολουθία δηλώσεων».
Από τη μεριά του ο ηθοποιός απάντησε: «Καμία σχέση. Γνωριζόμαστε και εκτιμάμε ο ένας τον άλλο εδώ και πολλά χρόνια. Η εκπομπή σου με έχει βοηθήσει στο παρελθόν και νιώθω ευγνωμοσύνη για σένα. Όταν βρέθηκα στη Σκορδά, είπα εκ παραδρομής τη λέξη “βλακείες” και μπήκε το όνομά σου στο στόμα μου».
Ο Στράτος Τζώρτογλου επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με τη Σοφία Μαριόλα μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στις 20 Ιανουαρίου στο «Buongiorno», αναφέροντας μεταξύ άλλων πως μένουν σε χωριστά σπίτια. Νωρίτερα, υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να μην είναι μαζί, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μεταφέρει σχετικό ρεπορτάζ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα