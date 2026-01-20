Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Δεν χωρίσαμε, απλώς έχει αλλάξει σπίτι
Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Δεν χωρίσαμε, απλώς έχει αλλάξει σπίτι
Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο, αν ερωτευτεί εκείνη ή εγώ κάποιον άλλον, εκεί θα αλλάξει εκ των πραγμάτων η σχέση μας, σχολίασε ο ηθοποιός για τη Σοφία Μαριόλα
Στις φήμες που το τελευταίο διάστημα θέλουν τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα να έχουν χωρίσει, αναφέρθηκε ο ηθοποιός, εξηγώντας πως πλέον μένουν σε διαφορετικά σπίτια, τονίζοντας πως δεν μπορεί να μιλήσει για οριστική απομάκρυνση.
Ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Buongiorno» μιλώντας για την προσωπική του ζωή και τη στάση, που γενικότερα κρατάει όταν χωρίζει από μία μεγάλη σχέση. Σε ερώτηση για το τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσα σε εκείνον και τη Σοφία Μαριόλα και αν πράγματι έχουν χωρίσει μετά από οκτώ χρόνια γάμου, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πλέον δεν συγκατοικούν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχουν χωρίσει - όπως είπε, και πως θα χωρίσουν μόνο αν ένας από τους δύο προχωρήσει σε νέα σχέση.
Αρχικά, ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για τη Σοφία Μαριόλα, κάνοντας παράλληλα και μία αναφορά στην πρώην σύζυγό του, Μαρία Γεωργιάδου: «Η Σοφία είναι πραγματικά ένας άγγελος, πανέμορφος, υπέροχος άνθρωπος. Αυτό είναι που εγώ θαυμάζω και ερωτεύτηκα σε αυτή, και γι’ αυτό παντρεύτηκα δεύτερη φορά ενώ δεν το είχα σκοπό. Τη συνάντησα πριν 8 χρόνια. Ήταν μια συνάντηση καρμική. Αυτές οι σχέσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Όπως και με τη Μαρία. Χωρίσαμε με τους κοινωνικούς όρους, αλλά είμαστε πάντα μαζί, δουλεύουμε μαζί, είναι οικογένειά μου. Αν κόψεις τις φλέβες μου, θα βγουν οι λέξεις Μαρία και Αλκιβιάδης, και τώρα προστέθηκε και η Σοφία σε αυτό το αίμα. Θα τη λατρεύω πάντα, ακόμα και αν δεν είμαστε στον ίδιο χώρο, κι εκείνη το ίδιο».
Δείτε το βίντεο
Για τη φύση της σχέσης του με τη Σοφία Μαριόλα αυτό το διάσημα, ο ηθοποιός σχολίασε ότι μένουν σε χωριστά σπίτια και πρόσθεσε ότι το καλοκαίρι έχουν κανονίσει να πάνε μαζί διακοπές: «Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Η σχέση μας εξελίχθηκε, όπως εξελίχθηκε η σχέση μας με τη Μαρία. Τον Οκτώβριο, που είχε και η μαμά της κάποια θέματα και την ήθελε κοντά της, πήγε στη Θεσσαλονίκη, όταν ανέβηκα εγώ, συναντηθήκαμε, πήγα στο σπίτι της, μείναμε μαζί κανονικά. Τώρα έχει αλλάξει σπίτι, από κάπου διέρρευσε αυτό. Δεν θέλαμε όμως να βγει, γιατί θα γράφανε ότι χωρίσαμε, ότι τσακωθήκαμε και όλα αυτά τα σενάρια. Μετά γίνεται μια παραφιλολογία που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε τη Σοφία. Δεν λέω ότι είναι οριστικό. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο. Το καλοκαίρι έχουμε κανονίσει να πάμε διακοπές μαζί. Την αγαπάω και τα λέμε όλα. Τώρα αν ερωτευτεί εκείνη ή εγώ κάποιον άλλον, εκεί θα αλλάξει εκ των πραγμάτων η σχέση μας. Δεν μπήκαμε σε συναισθηματικούς καβγάδες. Δεν χωρίσαμε, απλώς αλλάξαμε χώρο. Δεν θέλαμε να βγει αυτή η πληροφορία, γιατί θα δινόταν ένταση».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν με ενοχλεί να πουν ότι χωρίσαμε, γιατί δε χωρίσαμε. Αύριο θα βγούμε έξω, θα πουν ότι τα ξαναφτιάξαμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε; Δεν χωρίζω ποτέ από αυτό που αγαπάω. Αν κάποιος ερωτευτεί θα φύγει από τη σχέση, τότε χωρίζεις. Αν ερωτευτώ κάποια άλλη, η πρώτη που θα ενημερωθεί θα είναι η Σοφία. Κι εκείνη αν έχει άλλες προτεραιότητες που την κάνουν ευτυχισμένη και είναι ωφέλιμες, θα το αποδεχτώ. Είμαι πολύ ερωτευμένος με τη ζωή, με την παράσταση που κάνω, με το ότι είμαι μόνος μου και διαβάζω τα βιβλία μου, είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία. Πρέπει ντε και καλά να μένουμε στον ίδιο χώρο και οι δικές μου συνήθειες να την καταπιέζουν; Έχω ολοκληρώσει έναν κύκλο πραγμάτων με τη Σοφία και πάμε σε έναν δεύτερο κύκλο πιο όμορφος».
