Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Δεν χωρίσαμε, απλώς έχει αλλάξει σπίτι

Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο, αν ερωτευτεί εκείνη ή εγώ κάποιον άλλον, εκεί θα αλλάξει εκ των πραγμάτων η σχέση μας, σχολίασε ο ηθοποιός για τη Σοφία Μαριόλα

