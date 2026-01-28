Σοφία Μαριόλα για τον χωρισμό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές;
Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο και στον γάμο, οπότε διαλέγεις, είπε η πρώην σύζυγος του ηθοποιού
Τις πρώτες της δηλώσεις για τον χωρισμό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου έκανε η Σοφία Μαριόλα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για τις διακοπές.
Πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι πλέον ζει σε διαφορετικό σπίτι από τη Σοφία Μαριόλα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η πρώην σύζυγός του «ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές».
Σε δηλώσεις που έκανε η Σοφία Μαριόλα στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, απάντησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον Στράτο Τζώρτζογλου μετά τον χωρισμό τους, ενώ σχολίασε και τη σχετική ατάκα του για τις διακοπές. Όπως είπε: «Η σχέση μας με τον Στράτο είναι εξαιρετική. Την ατάκα για τις διακοπές απ’ ό,τι μου είπε ο Στράτος, δεν το δήλωσε, απλά γράφτηκε, δεν ξέρω, από τον δημοσιογράφο. Ίσως για να πουλήσει; Μέσα στη συνέντευξη δεν έγραφε αυτή τη φράση. Φυσικά και ήμουν ευτυχισμένη μέσα στον γάμο μου. Ποια γυναίκα θα έμενε σε έναν γάμο μόνο για διακοπές ή μόνο για κάποια πράγματα;».
Στη συνέχεια, μίλησε για την κατάθλιψη που πέρασε στο παρελθόν ο πρώην σύζυγός της, τονίζοντας ότι τέτοιες καταστάσεις επηρεάζουν ένα ζευγάρι: «Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Σίγουρα η κατάθλιψη επηρεάζει, οποιαδήποτε πάθηση ή κατάσταση μέσα σε ένα γάμο, αλλά όλα καλά».
Κλείνοντας, η Σοφία Μαριόλα απάντησε για το κομμάτι της απόκτησης παιδιών και δημιουργίας οικογένειας: «Δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και να δώσουμε κι άλλη έκταση. Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στον γάμο, οπότε διαλέγεις. Θα πάω στην πρεμιέρα του στο θέατρο».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε στο τέλος της σχέσης του με τη Σοφία Μαριόλα, τονίζοντας ότι εκείνη είχε κουραστεί από την έντονη έκθεση και τη δημοσιότητα και ότι προσπαθούσε συνεχώς να είναι προσεκτική ώστε να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση. Μετά τη συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, όπου αποκάλυψε ότι πλέον ζουν σε διαφορετικά σπίτια, μίλησε στο περιοδικό «ΟΚ!» περιγράφοντας την τωρινή σχέση τους και εξηγώντας πώς προέκυψε η απόφαση του χωρισμού.
Αναφερόμενος στη σύνδεση που εξακολουθεί να έχει με την πρώην σύζυγό του παρά τον χωρισμό τους, τόνισε: «Αν κόψεις τις φλέβες μου, θα πεταχτεί πρώτα ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης, μετά η Μαρία και μετά η Σοφία. Η Μαρία δεν άντεχε να με βλέπει με τον τρόπο που ζούσα. Είμαι μες στην ενέργεια, ακόμα και όταν κάθομαι, μοιάζω έτοιμος να εκραγώ. Η Σοφία ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Της λέω κάποια στιγμή "πήγαινε στη μάνα σου". Και πήγε. Το κοριτσάκι μέσα της είχε χορτάσει λίγο με τις τηλεοράσεις και όλα αυτά, αλλά δεν το κατείχε το θέμα, δεν το πολυγούσταρε. Πάντα σκεφτόταν μην πει κάτι και εκθέσει και εμένα, τη μάνα της και το κύρος της. Ξέρεις πώς μπορούν να πάρουν μια φράση και να την απομονώσουν για να το κάνουν ζήτημα».
Σχετικά με τη νέα συνθήκη της καθημερινότητάς του, καθώς μένει σε ξεχωριστό σπίτι από τη Σοφία Μαριόλα, ο ηθοποιός είπε: «Μόνος μου δεν είμαι. Γιατί και με τη Σοφία, παρόλο που αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε χωριστά, όταν βρήκε ένα καταπληκτικό σπίτι και εγώ ήμουν στην Αμερική, με πήρε τηλέφωνο γεμάτη χαρά. Κάποια στιγμή ξέφυγε η είδηση, γιατί το είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο. Κάπου ειπώθηκε και κάπως μεταφέρθηκε ότι χωρίσαμε. Όλοι θα νομίζουν ότι χωρίσαμε και έχουμε ένα από τα γνωστά διαζύγια. Ότι και καλά συνέβη κάτι φοβερό, ξέρεις πώς είναι τα διαζύγια. Ας πούμε, εγώ με τη Μαρία δεν χώρισα ποτέ. Ναι, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας, το σπίτι μας, αλλά δουλεύουμε μαζί είκοσι χρόνια. Την αγαπάω υπερβολικά».
«Ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές»
