Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ήμασταν άλλου είδους φίλες, στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν στο πλευρό μου

Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πάντα δίπλα μου. Δεν συνεργαστήκαμε καλλιτεχνικά, ούτε χρειαζόταν να με προβάλλει».



Στη συνέχεια, η Άννα Φόνσου

τόνισε για την επαφή που είχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τους θαυμαστές και το περιβάλλον της

: «

Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη, μικροκαρκινάκι. Η Αλίκη θα ζούσε περισσότερο αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους. Της άρεσε να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν».