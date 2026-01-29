Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ήμασταν άλλου είδους φίλες, στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν στο πλευρό μου
Άννα Φόνσου για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ήμασταν άλλου είδους φίλες, στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν στο πλευρό μου
Ήμουν φανατική θαυμάστριά της, σχολίασε η ηθοποιός
Στη φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε η Άννα Φόνσου, δηλώνοντας ότι η αείμνηστη ηθοποιός ήταν στο πλευρό της στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.
Η Άννα Φόνσου ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι αρχικά ήταν μεγάλη θαυμάστρια της ηθοποιού, στη συνέχεια όμως γνωρίστηκαν και εξελίχθηκαν σε δύο στενές φίλες.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός δήλωσε: «Ήμουν φανατική θαυμάστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη» και πρόσθεσε: «Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πάντα δίπλα μου. Δεν συνεργαστήκαμε καλλιτεχνικά, ούτε χρειαζόταν να με προβάλλει».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg0vmpvfgt5d)
Στη συνέχεια, η Άννα Φόνσου τόνισε για την επαφή που είχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τους θαυμαστές και το περιβάλλον της: «Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη, μικροκαρκινάκι. Η Αλίκη θα ζούσε περισσότερο αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους. Της άρεσε να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν».
Η Άννα Φόνσου ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι αρχικά ήταν μεγάλη θαυμάστρια της ηθοποιού, στη συνέχεια όμως γνωρίστηκαν και εξελίχθηκαν σε δύο στενές φίλες.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός δήλωσε: «Ήμουν φανατική θαυμάστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη» και πρόσθεσε: «Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν πάντα δίπλα μου. Δεν συνεργαστήκαμε καλλιτεχνικά, ούτε χρειαζόταν να με προβάλλει».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Άννα Φόνσου τόνισε για την επαφή που είχε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τους θαυμαστές και το περιβάλλον της: «Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη, μικροκαρκινάκι. Η Αλίκη θα ζούσε περισσότερο αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους. Της άρεσε να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα