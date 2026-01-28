Survivor και MasterChef εκτόπισαν τα σίριαλ, ποια είναι η μόνη σειρά που στέκεται όρθια στη μονομαχία
Survivor και MasterChef εκτόπισαν τα σίριαλ, ποια είναι η μόνη σειρά που στέκεται όρθια στη μονομαχία
Σκληρή μονομαχία για ριάλιτι και σίριαλ στον «τηλεοπτικό ήλιο» με τα ποσοστά τηλεθέασης να «αλλάζουν χέρια» και τις ισορροπίες να ανατρέπονται στην βραδινή ζώνη
Η πρεμιέρα του «Survivor» στον ΣΚΑΪ έγινε την περίοδο της λεγόμενης αγρανάπαυσης των σειρών και του βασικού κορμού του προγράμματος, λόγω εορτών. Πολλοί έσπευσαν να ισχυριστούν, πως η επιτυχία του ριάλιτι στους αριθμούς οφειλόταν κυρίως στην απουσία ανταγωνισμού. Οσοι όμως παρακολουθούν ριάλιτι και μπορούν να ανιχνεύσουν τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε επιτυχία, κατάλαβαν πως δεν επρόκειτο για παιχνίδι που κερδίζεται, επειδή το γήπεδο είναι άδειο.
Ακολούθησε η πρεμιέρα του έτερου παραδοσιακού ριάλιτι, του «MasterChef» στο Star. Κι εκεί επίσης τα νούμερα που καταγράφονται είναι υψηλά και οι εντυπώσεις θετικές. Αλλωστε πρόκειται για την δέκατη σεζόν η οποία, όπως είχε προαναγγελθεί θα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Η πραγματική μάχη άρχισε τη Δευτέρα της επιστροφής των σειρών, η οποία λειτούργησε αποκαλυπτικά. Μετά από μερικές σεζόν, όπου τα ριάλιτι έδειχναν αποδυναμωμένα και οι σειρές πανίσχυρες, αυτό άλλαξε και πλέον οι ισορροπίες είναι διαφορετικές. Τα ριάλιτι προηγούνται και μάλιστα με σταθερά διψήφιες επιδόσεις, κάτι που ειδικά για το «Survivor» είναι σημαντικό, δεδομένης της αναμονής του καναλιού του Φαλήρου για πολυπόθητη ανάκαμψη, η οποία όντως ήρθε και όπως όλα δείχνουν θα μείνει για καιρό. Τα ποσοστά των καθημερινών δραματικών σειρών υποχώρησαν με πολλά φαβορί να περιορίζονται σε μονοψήφια ενώ οι θριαμβευτές προηγούμενων σεζόν βλέπουν να τους προσπερνούν Αθηναίοι, Επαρχιώτες και επίδοξοι master σεφ.
Αντιπροσωπευτικό το δείγμα της prime time της Τρίτης, όπου το «MasterChef» με άνεση άγγιξε και ξεπέρασε το 18% στο δυναμικό κοινό ενώ και το «Survivor» επιμένει στο φλερτ με το 12%. Αντίθετα οι σειρές σε Mega, ANT1 εμφανίζουν σημάδια κόπωσης με μονοψήφιες επιδόσεις στο δυναμικό κοινό ή ποσοστά που οριακά αγγίζουν ή ξεπερνούν το 10%. Η μόνη σειρά που στέκεται όρθια στην μονομαχία με το δυναμικό κοινό είναι ο «Αγιος Ερωτας» στον Alpha με τα ποσοστά να μην πέφτουν κάτω από το 14%.
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί, πως η σαπουνόπερα της χρονιάς, το «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha, η σειρά με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της καθημερινής σειράς που στην μυθοπλασία συνιστά την αγαπημένη συνήθεια του γυναικείου κοινού που συγχωρεί την σεναριακή υπερβολή, αρκεί να διαθέτει τα στοιχεία που ακροβατούν μεταξύ μυθοπλασίας και επιστημονικής φαντασίας, σπάει τα κοντέρ. Εκεί όμως ο ανταγωνισμός είναι διαφορετικός, καθώς η ζώνη προβολής στις 20.00 επιτρέπει άλλες επιδόσεις έχοντας απέναντι τα δελτία ειδήσεων και όχι ριάλιτι και άλλες παρόμοιες σειρές. Είναι όμως ένα στοιχείο που βοηθά στο να γίνει κατανοητό πως, αν μη τι άλλο, υπάρχει κάτι σίγουρο και δεδομένο: το κοινό θέλει κάτι που θα αιχμαλωτίσει την συνήθειά του.
Εβδομάδα σκληρής μονομαχίας στην prime timeΕνδεικτικά, οι επιδόσεις που καταγράφονται την προηγούμενη εβδομάδα είναι αυτές που επιβεβαιώνουν πως τελικά υπάρχουν σημάδια κόπωσης σε σειρές οι οποίες ποντάρουν σε στοιχεία δραματικά, έχουν αισθητική προηγούμενων δεκαετιών ή σεναριακά εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Το φαινόμενο των «Αγριων Μελισσών» τροφοδότησε την ελληνική ιδιωτική τηλεόραση με πολλά σίριαλ που ακολούθησαν την συγκεκριμένη λογική, αναζήτησαν σενάρια που λίγο πολύ θύμιζαν την συγκεκριμένη συνθήκη και αισθητική και κάπως έτσι ο κόσμος κουράστηκε. Άλλες δεκαετίες, δραματικό περιεχόμενο με δολοφονίες, βία και κοινωνική απομόνωση, απουσία χαράς και γρήγορου ρυθμού, πάρα πολλά, αδικαιολόγητα πολλά επεισόδια.
Επιπλέον εγκαταλείφθηκε το σύγχρονο σενάριο και η καλή κωμωδία, η οποία πλέον θριαμβεύει. Τρανό παράδειγμα «Το σόι» στον Alpha, το οποίο σπάει κυριολεκτικά τα κοντέρ με ποσοστά κοντά στο 30% στο δυναμικό κοινό.
Την περασμένη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, το «MasterChef» σημείωσε 16,6%, το «Survivor», 12,8% και στο πεδίο των σειρών ο «Αγιος Ερωτας» 15,2%, το «Μια νύχτα μόνο» 10,6% ενώ η «Γη της Ελιάς» και τα «Grand Hote» περιορίστηκαν σε ποσοστά κοντά στο 8%. Στο γενικό σύνολο οι σειρές προηγούνται και τα ποσοστά τους εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα στο δυναμικό κοινό. Παρόμοια η εικόνα και την Τετάρτη στις 21 Ιανουαρίου, καθώς η Τρίτη λόγω μετάδοσης αγώνα του Ολυμπιακού ανέτρεψε τις ισορροπίες. Ελαφρώς αυξημένες οι επιδόσεις των σειρών με ποσοστά πάνω από το 11% αλλά και τα ριάλιτι να ξεπερνούν το 16% και το 14%.
Το φαινόμενο «Ριφιφί»Τα παραπάνω δεν αποδεικνύουν πως το κοινό γυρίζει την πλάτη στα σίριαλ. Αντιθέτως. Μία καλή σειρά λειτουργεί σαν μαγνήτης και τρανό παράδειγμα γι αυτό είναι το «Ριφιφί» που σκηνοθέτησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας και προβλήθηκε στην Cosmote TV σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης και αποθεώθηκε από κριτικούς και κοινό τόσο για το σενάριο και την σκηνοθεσία όσο και για τις εκπληκτικές επιδόσεις ενός καστ το οποίο στο σύνολό του μπορεί να χαρακτηριστεί 100% πρωταγωνιστικό.
