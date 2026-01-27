Ο Τομ Κρουζ φέρεται να επιστρέφει στις ΗΠΑ μετά από πολυετή διαμονή στο Λονδίνο

Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να επιστρέφει ο Τομ Κρουζ

Στις, έπειτα από πολλά χρόνια διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.Ο σταρ του Χόλιγουντ διέμενε σε διαμέρισμα στην περιοχή Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Mail on Sunday. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, εθεάθησαν άτομα να μεταφέρουν αντικείμενα από το ακίνητο, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη στο προσωπικό του κτιρίου λόγω της αιφνίδιας μετακόμισης.Ο Κρουζ έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη του για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2022 είχε δηλώσει: «Υποθέτω ότι είμαι αγγλόφιλος. Περνάω πολύ χρόνο στη Βρετανία και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε επαγγελματικούς λόγους. Απλώς μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ» και είχε προσθέσει: «Είναι ένα φανταστικό μείγμα παλιού και νέου. Μου αρέσει να βλέπω τα αξιοθέατα, τον Πύργο του Λονδίνου, τη Στήλη του Νέλσον, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και όλα αυτά τα φανταστικά μέρη που είναι γεμάτα ιστορία. Η Βρετανία είναι επίσης μοντέρνα και έχει πολλά, που άλλες χώρες αντιγράφουν. Λατρεύω επίσης τη βρετανική ύπαιθρο».Πηγές ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί εντύπωση, καθώς ο Τομ Κρουζ είχε δημιουργήσει μια σταθερή ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. «Είναι πολύ περίεργο» δήλωσε πρόσωπο στην Daily Mail. «Το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε τόσο η επαγγελματική του έδρα, όσο και ο ιδιωτικός του χώρος, με διακριτικά ραντεβού, αυστηρά φυλασσόμενες μετακινήσεις και αφίξεις αργά το βράδυ. Η Αγγλία έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή βάση γυρισμάτων» συμπλήρωσε.Η επιστροφή του σταρ στις ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη τάση στο Χόλιγουντ, με αρκετούς διάσημους να εγκαταλείπουν ή να δηλώνουν πρόθεση να εγκαταλείψουν την περιοχή, αποδίδοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις αποφάσεις αυτές στην επανεκλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις εκλογές του 2024, η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι, η Εύα Λονγκόρια και ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχουν όλοι αποχωρήσει και διαμένουν πλέον σε άλλες χώρες.: Getty Images / Ideal Image