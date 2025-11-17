Ο Τομ Κρουζ πήρε τιμητικό Όσκαρ: Η δημιουργία ταινιών δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτό που είμαι
Η Ακαδημία τίμησε τον ηθοποιό για τα 40 του χρόνια στην υποκριτική
Το πρώτο Όσκαρ στην καριέρα του κατάφερε να κερδίσει ο Τομ Κρουζ, ένα βραβείο που επισφραγίζει τα 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στη μεγάλη οθόνη και τη σημαντική συμβολή του στο παγκόσμιο σινεμά. Τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του Χόλιγουντ συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Ray Dolby Ballroom στο Λος Άντζελες, σε μια τελετή αφιερωμένη στη συνολική και διαχρονική προσφορά ανθρώπων του κινηματογράφου.
Τα φετινά 16α Governors Awards, τα Όσκαρ που απονέμει κάθε χρόνο η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τίμησαν προσωπικότητες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην 7η Τέχνη. Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο ηθοποιός, ο οποίος παρέλαβε το πρώτο τιμητικό Όσκαρ της καριέρας του.
Ο 64χρονος σταρ ανέβηκε στη σκηνή υπό τους γνώριμους ήχους του soundtrack των «Επικίνδυνων Αποστολών», ενώ το κοινό τον υποδέχθηκε με παρατεταμένο και θερμό χειροκρότημα. Το βραβείο του το παρέδωσε ο κάτοχος Όσκαρ και Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με τον οποίο συνεργάζεται στην επόμενη ταινία του που θα κυκλοφορήσει το 2026.
Παραδίδοντας το βραβείο στον ηθοποιό, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο του Όσκαρ, αλλά δεν θα είναι το τελευταίο». Παρά τις τέσσερις προηγούμενες υποψηφιότητές του για Όσκαρ, για τις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου», «Τζέρι Μαγκουάιρ», «Μανόλια» αλλά και ως παραγωγός του «Top Gun: Μάβερικ», ο Τομ Κρουζ δεν είχε κερδίσει ποτέ μέχρι σήμερα κάποιο βραβείο.
Στην ευχαριστήρια ομιλία του εμφανώς συγκινημένος δήλωσε: «Η δημιουργία ταινιών δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτό που είμαι… ανεξάρτητα από το πού κατάγεσαι, σε μια αίθουσα κινηματογράφου γελάμε, νιώθουμε, ελπίζουμε μαζί, και αυτή είναι η δύναμη αυτής της Τέχνης». Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει νέες δημιουργικές φωνές και να προστατεύει «ό,τι κάνει τον κινηματογράφο ισχυρό», σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ελπίζω χωρίς άλλα πολλά σπασμένα κόκαλα».
Στη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν επίσης τιμητικά Όσκαρ στην ηθοποιό Ντέμπι Άλεν («Fame»), στον σκηνογράφο Γουίν Τόμας, ενώ η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt για τη φιλανθρωπική της δράση. Μεταξύ άλλων, αναγνωρίστηκε το έργο της μέσα από τη βιβλιοθήκη που έχει ιδρύσει και η οποία έχει προσφέρει περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο.
Tom Cruise accepts his honorary Oscar at the 2025 Governors Awards pic.twitter.com/YxFaY5MwJc— Variety (@Variety) November 17, 2025
Tom Cruise delivers an emotional speech as he accepts an honorary Oscar at the 2025 Governors Awards: "Making films is not what I do. It is who I am."— Variety (@Variety) November 17, 2025
Read more here: https://t.co/KCzEuP2inM pic.twitter.com/X2z05yFdgy
