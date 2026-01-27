Το παρ' ολίγον ατύχημα της Λόρεν Σάντσεζ στην επίδειξη του Dior στο Παρίσι, δείτε το βίντεο
Το βίντεο από τη στιγμή που η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος πήγε να πέσει κάνει τον γύρο του ίντερνετ
Μία άτυχη στιγμή είχε η Λόρεν Σάντσεζ κατά την άφιξή της στην επίδειξη μόδας του οίκου Dior για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.
Η 56χρονη επιχειρηματίας, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, συνόδευσε τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος, στην εκδήλωση και αφού οι δυο τους κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, προχώρησαν χέρι χέρι προς την είσοδο του κτιρίου, χαιρετώντας παράλληλα τους δημοσιογράφους που τους είχαν περικυκλώσει. Τότε, η Σάντσεζ σκόνταψε στην πόρτα και παραλίγο να πέσει, ωστόσο κρατήθηκε και προχώρησε σαν να μην συνέβη τίποτα, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του ίντερνετ.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
