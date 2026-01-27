Το παρ' ολίγον ατύχημα της Λόρεν Σάντσεζ στην επίδειξη του Dior στο Παρίσι, δείτε το βίντεο
GALA
Λόρεν Σάντσεζ Ατύχημα Επίδειξη Dior Επίδειξη μόδας

Το παρ' ολίγον ατύχημα της Λόρεν Σάντσεζ στην επίδειξη του Dior στο Παρίσι, δείτε το βίντεο

Το βίντεο από τη στιγμή που η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος πήγε να πέσει κάνει τον γύρο του ίντερνετ

Το παρ' ολίγον ατύχημα της Λόρεν Σάντσεζ στην επίδειξη του Dior στο Παρίσι, δείτε το βίντεο
Στέλλα Μούτσιου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μία άτυχη στιγμή είχε η Λόρεν Σάντσεζ κατά την άφιξή της στην επίδειξη μόδας του οίκου Dior για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η 56χρονη επιχειρηματίας, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, συνόδευσε τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος, στην εκδήλωση και αφού οι δυο τους κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, προχώρησαν χέρι χέρι προς την είσοδο του κτιρίου, χαιρετώντας παράλληλα τους δημοσιογράφους που τους είχαν περικυκλώσει. Τότε, η Σάντσεζ σκόνταψε στην πόρτα και παραλίγο να πέσει, ωστόσο κρατήθηκε και προχώρησε σαν να μην συνέβη τίποτα, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του ίντερνετ. 

Δείτε το βίντεο

Στέλλα Μούτσιου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης