Λόρεν Σάντσεζ: Όταν ήμουν μικρό κορίτσι δεν θα πίστευα ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, γράφει για τα γενέθλιά της
Λόρεν Σάντσεζ: Όταν ήμουν μικρό κορίτσι δεν θα πίστευα ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, γράφει για τα γενέθλιά της
Η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος έκανε έναν απολογισμό όσων έζησε την τελευταία χρονιά με μια ανάρτηση
Τα 56 της χρόνια γιόρτασε η Λόρεν Σάντσεζ, με την ίδια να κάνει έναν απολογισμό της τελευταίας χρονιάς. Η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με εικόνες από σημαντικές στιγμές που έζησε, όπως ο γάμος του ζευγαριού στη Βενετία και το ταξίδι στο Διάστημα ως πλήρωμα της Blue Origin.
Η Λόρεν Σάντσεζ αναλογιζόμενη το έτος που περνά, εξομολογήθηκε ότι στην παιδική της ηλικία δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η ζωή της θα έχει αυτή την εξέλιξη.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Άλλος ένας κύκλος γύρω από τον ήλιο και, αν μου έλεγες όταν ήμουν μικρό κορίτσι ότι στα 56 μου η ζωή θα έμοιαζε έτσι, δεν είμαι σίγουρη ότι θα σε πίστευα… και δεν έχει καν να κάνει με τις μεγάλες στιγμές. Ο γάμος ήταν υπέροχος, αλλά αυτό που έμεινε μέσα μου ήταν τα λόγια των παιδιών μας. Το ταξίδι στο Διάστημα μού έδωσε μια απρόσμενη διαύγεια. Το να αφήνω ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, να βλέπω ένα άλλο να γίνεται δεκτό φέτος και ένα τρίτο να χτίζει τη δική του ζωή, με γείωσε με τρόπο που τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η κυκλοφορία του βιβλίου άλλαξε και αυτή κάτι μέσα μου. Το να ακούω παιδιά που μαθαίνουν όπως και εγώ με βοήθησε να αφήσω επιτέλους πίσω μου την αμηχανία που κουβαλούσα για τη δυσλεξία. Μου θύμισε ότι η περιέργεια ανήκει σε όποιον είναι διατεθειμένος να συνεχίσει. Τα περισσότερα από όσα συνέβησαν φέτος έγιναν στις ήσυχες στιγμές. Οικογένεια, δουλειά και εξέλιξη. Καθώς μπαίνω σε αυτή τη νέα χρονιά, το κρατώ απλό: μένω ανοιχτή σε ό,τι ξεδιπλώνεται. Μόλις πιστέψεις, τα σημάδια είναι παντού».
Η ανάρτησή της
Η Λόρεν Σάντσεζ αναλογιζόμενη το έτος που περνά, εξομολογήθηκε ότι στην παιδική της ηλικία δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η ζωή της θα έχει αυτή την εξέλιξη.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Άλλος ένας κύκλος γύρω από τον ήλιο και, αν μου έλεγες όταν ήμουν μικρό κορίτσι ότι στα 56 μου η ζωή θα έμοιαζε έτσι, δεν είμαι σίγουρη ότι θα σε πίστευα… και δεν έχει καν να κάνει με τις μεγάλες στιγμές. Ο γάμος ήταν υπέροχος, αλλά αυτό που έμεινε μέσα μου ήταν τα λόγια των παιδιών μας. Το ταξίδι στο Διάστημα μού έδωσε μια απρόσμενη διαύγεια. Το να αφήνω ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, να βλέπω ένα άλλο να γίνεται δεκτό φέτος και ένα τρίτο να χτίζει τη δική του ζωή, με γείωσε με τρόπο που τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η κυκλοφορία του βιβλίου άλλαξε και αυτή κάτι μέσα μου. Το να ακούω παιδιά που μαθαίνουν όπως και εγώ με βοήθησε να αφήσω επιτέλους πίσω μου την αμηχανία που κουβαλούσα για τη δυσλεξία. Μου θύμισε ότι η περιέργεια ανήκει σε όποιον είναι διατεθειμένος να συνεχίσει. Τα περισσότερα από όσα συνέβησαν φέτος έγιναν στις ήσυχες στιγμές. Οικογένεια, δουλειά και εξέλιξη. Καθώς μπαίνω σε αυτή τη νέα χρονιά, το κρατώ απλό: μένω ανοιχτή σε ό,τι ξεδιπλώνεται. Μόλις πιστέψεις, τα σημάδια είναι παντού».
Η ανάρτησή της
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα