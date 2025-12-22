H Λόρεν Σάντσεζ γιόρτασε με τις Καρντάσιαν τα πρώτα της γενέθλια ως κυρία Μπέζος, δείτε φωτογραφίες
Η Λόρεν Σάντσεζ έγινε 56 ετών την περασμένη Παρασκευή

Με δύο μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, την Κρις Τζένερ και την Κλόε Καρντάσιαν, γιόρτασε η Λόρεν Σάντσεζ τα πρώτα γενέθλιά της ως σύζυγός του Τζεφ Μπέζος, τον οποίο παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Όπως φαίνεται στις αναρτήσεις η Κλόε Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ ήταν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα με την πρώτη να φοράει έν αμάνικο μίνι φόρεμα σε χρώμα καφέ, διαφανές καλσόν, γυαλιά και τακούνια και η δεύτερη ένα κοντό μαύρο παλτό με φιόγκο, μαύρο καλσόν και τακούνια.



Από την πλευρά της η Λόρεν Σάντσεζ φόρεσε ένα σέξι μαύρο σύνολο που τόνιζε τις καμπύλες της και ένα λεοπάρ παλτό ενώ το φόντο αποτελούσαν ένα κόκκινο Mercedes, ψεύτικο χιόνι και πολλά φώτα.

«Η τέλεια βραδιά που διοργάνωσε η @laurensanchezbezos. Λόρεν είσαι απλά Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ. Καλές γιορτές και Καλά Χριστούγεννα» έγραψε η Κλόε Καρντάσιαν.

«Λατρεύω να περνάω τα Χριστούγεννα με αυτές τις δύο!» συμπλήρωσε η Κρις Τζένερ.

