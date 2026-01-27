Ηλίας Μαμαλάκης: Η Λάρισα είναι μία από τις χειρότερες πόλεις της Ελλάδας, αλλά περνάνε όλοι καλά
Ως μία από τις χειρότερες πόλεις της Ελλάδας χαρακτήρισε ο Ηλίας Μαμαλάκης τη Λάρισα, τονίζοντας ωστόσο ότι κάτοικοί της γνωρίζουν πώς να περνάνε καλά.
Ο γνωστός μάγειρας παραχώρησε συνέντευξη στο onlarissa.gr και μεταξύ άλλων εξέφρασε την προσωπική του άποψη για την πόλη και τα χωριά της, αναφέροντας ότι για εκείνον η Λάρισα δεν ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική ή την αισθητική της: «Η Λάρισα είναι μία από τις χειρότερες πόλεις της Ελλάδας, αλλά περνάνε όλοι καλά. Έχει όμως πολύ ωραία χωριά στα πέριξ. Η Λάρισα το καλοκαίρι είναι αβάσταχτη, νομίζεις πως είναι πόλη που είναι κτισμένη στην έρημο μέσα. Επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, μπορώ και διακρίνω την ομορφιά μίας πόλης, αλλά δεν δίνω σημασία σε αυτό που είναι κοινότυπο».
Στη συνέχεια, ο σχολιασμός του στράφηκε στην κουλτούρα της πόλης και της Θεσσαλίας, όπως εκφράζεται μέσα από την καθημερινή συνήθεια των τσιπουράδικων: «Αυτή η διαδικασία, την οποία εσείς οι Λαρισαίοι την έχετε τόσο πολύ ζήσει μέσα σας που δεν μπορείτε να καταλάβετε τη σημασία της. Είναι σαν να το έχετε αντιληφθεί χωρίς να το ξέρετε. Κάθεσαι στο τραπέζι και δεν κάθεσαι όπως όταν τρως, δεν έχεις ορθή γωνία με το τραπέζι, απλώνεσαι. Η καρέκλα είναι πλάγια, άλλη μία για να βάλουμε το ένα πόδι, το τραπέζι δεν γεμίζει ποτέ, έρχεται ένα τσιπουράκι μαζί με ένα μεζεδάκι το τρως. Και εκεί είναι ώρα για συζήτηση. Εκεί θα λύσουμε τα προβλήματά μας τα πολιτικά, εκεί θα εξομολογηθούμε τον πόνο μας για το πρόβλημα που έχουμε, εκεί θα πούμε γιατί πουλήσαμε σε κακή τιμή τα στάρια, και εκεί θα απλώσουμε την κοινωνικότητα της πόλης, που λέγεται Λάρισα και της περιφέρειας που λέγεται Θεσσαλία. Το τσιπουράδικο είναι κάτι κορυφαίο, το οποίο εσείς, δεν το έχετε καταλάβει κανένας σας με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί».
