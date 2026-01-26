Κάνιε Γουέστ: Η δημόσια συγγνώμη για τα αντισημιτικά και ρατσιστικά σχόλια - «Δεν είμαι ναζί, μετανιώνω και ντρέπομαι βαθιά»
Κοιτάζοντας πίσω, είχα αποκοπεί από τον αληθινό μου εαυτό, δεσμεύομαι για θεραπεία και ουσιαστική αλλαγή, πρόσθεσε ο ράπερ
Δημόσια συγγνώμη για τις αντισημιτικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, ζήτησε ο Κάνιε Γουέστ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «μετανιώνει και ντρέπεται βαθιά», ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι ναζί.
Ο ράπερ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιδράσεων, με δηλώσεις και ενέργειες που προκάλεσαν κατακραυγή. Μέσω της Wall Street Journal, δήλωσε ότι δεν είναι ναζί και ότι μετανιώνει βαθιά για όσα έχει πει και έχει κάνει. Ο Γουέστ απευθύνθηκε τόσο στην εβραϊκή όσο και στη μαύρη κοινότητα, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε φόβο, σύγχυση και προσβολή.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα. Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Κάποιους από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Αντέξατε φόβο, σύγχυση, ταπείνωση και την εξάντληση του να προσπαθείτε να αναγνωρίσετε κάποιον που, κάποιες φορές, ήταν αγνώριστος. Κοιτάζοντας πίσω, είχα αποκοπεί από τον αληθινό μου εαυτό».
Ο ράπερ παραδέχτηκε ότι σε αυτή την «κατάσταση που ένιωθε υπό διάλυση», όπως ανέφερε, στράφηκε «στο πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω, τη σβάστικα», αποκαλύπτοντας ότι έφτασε ακόμη και στο σημείο να πουλήσει μπλουζάκια με το συγκεκριμένο σύμβολο. Στο ίδιο κείμενο στάθηκε στη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή, λέγοντας ότι η ασθένεια επηρέασε την κρίση του και τον οδήγησε σε «κακή κρίση και απερίσκεπτη συμπεριφορά, που συχνά μοιάζει με εμπειρία εκτός σώματος».
Έπειτα, συμπλήρωσε: «Μετανιώνω και ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και δεσμεύομαι για θεραπεία και ουσιαστική αλλαγή», διευκρινίζοντας ωστόσο: «Αυτό δεν δικαιολογεί όσα έκανα. Δεν είμαι ναζί ούτε υπέρ του αντισημιτισμού. Αγαπώ τους Εβραίους».
Ο ράπερ απευθύνθηκε ξεχωριστά και στη μαύρη κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε «αδιαμφισβήτητο θεμέλιο του ποιος είμαι». «Η μαύρη κοινότητα με στήριξε σε όλες τις κορυφές, τις πτώσεις και τις πιο σκοτεινές στιγμές. Λυπάμαι βαθιά που σας απογοήτευσα. Σας αγαπώ», έγραψε, αναγνωρίζοντας ότι τα λόγια του ως δημόσιο πρόσωπο έχουν «παγκόσμιο αντίκτυπο και επιρροή» και ότι «στην περίοδο της μανίας έχασα πλήρως αυτό το κομμάτι από την προσοχή μου».
Ο Γουέστ ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά «συμπόνια ή συγχωροχάρτι», αλλά θέλει να «κερδίσει» τη συγχώρεση. «Γράφω σήμερα απλώς για να ζητήσω κατανόηση, καθώς προσπαθώ να βρω τον δρόμο της επιστροφής», ανέφερε.
Στην ίδια επιστολή αποκάλυψε ότι δεν είχε σωστή διάγνωση μέχρι το 2023, σχεδόν 20 χρόνια μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα. Όπως έγραψε, αυτή η ιατρική παράλειψη «έβλαψε την ψυχική μου υγεία» και οδήγησε τελικά στη διάγνωση διπολικής διαταραχής. «Το πιο τρομακτικό στοιχείο αυτής της διαταραχής είναι το πόσο πειστική γίνεται όταν σου λέει ότι δεν χρειάζεσαι βοήθεια. Σε τυφλώνει, ενώ σε κάνει να πιστεύεις ότι έχεις πλήρη επίγνωση. Νιώθεις πανίσχυρος, βέβαιος, ασταμάτητος», έγραψε.
Τα τελευταία χρόνια, ο Κάνιε Γουέστ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιδράσεων, με δηλώσεις και ενέργειες που προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή. Μεταξύ άλλων, το 2022 εμφανίστηκε με μπλουζάκι «Οι ζωές των λευκών μετρούν» σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι, ενώ την ίδια χρονιά έκανε δημόσιες αναρτήσεις με απειλητικό περιεχόμενο κατά των Εβραίων, γεγονός που οδήγησε μεγάλες εταιρείες, όπως η Adidas, να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του. Την επόμενη περίοδο, συνέχισε να προκαλεί με εμφανίσεις και κυκλοφορίες που συνδέθηκαν με ακραίο και προσβλητικό συμβολισμό.
Kanye West apologizes for antisemitism in new letter published through The Wall Street Journal:— Pop Base (@PopBase) January 26, 2026
“I am not a Nazi or an antisemite. I love Jewish people” pic.twitter.com/gZ1E7YyJPa
