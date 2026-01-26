Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Ο κατηγορούμενος, με τον οποίο εμφανίζομαι στο βίντεο, κοιτάει την κάμερα, αλλά ισχυρίστηκε ότι έχει στραβισμό
Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Ο κατηγορούμενος, με τον οποίο εμφανίζομαι στο βίντεο, κοιτάει την κάμερα, αλλά ισχυρίστηκε ότι έχει στραβισμό
Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι, ντράπηκε και η ντροπή, σχολίασε η influencer
Σε δήλωση του κατηγορούμενου που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn, αναφέρθηκε η ίδια, τονίζοντας ότι το πρόσωπο, που εμφανίζεται μαζί της στο επίμαχο βίντεο και κοιτά την κάμερα, ισχυρίστηκε πως έχει στραβισμό.
Η influencer ανέβασε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ορισμένα stories, μιλώντας στους διαδικτυακούς της φίλους για την ψυχολογική της κατάσταση, τρεις ημέρες μετά τη νέα διακοπή της δίκης, που ορίστηκε για τις 20 Φεβρουαρίου.
Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι απομακρύνθηκε από τα social media με σκοπό να ηρεμήσει μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω βάλει stories τις τελευταίες μέρες και η αλήθεια είναι πως την περασμένη Παρασκευή είχα ξανά μανά το δικαστήριο, το οποίο γενικά με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Απλά ξέρεις, όποτε παίρνω off λίγο και “πέφτω”, σκέφτομαι τους δύο ανθρώπους που είναι στο δικαστήριο και παρακολουθούν το προφίλ μου σαν τα μαύρα κοράκια μαζί με όλους τους δικούς τους. Σκέφτομαι πόση χαρά και ικανοποίηση μπορεί να παίρνουν με το να με κάνουν να πέφτω. Και σκέφτομαι "Ιωάννα συγκρατήσου γρήγορα και πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί ακριβώς που την αφήσαμε”. Λοιπόν, ό,τι και να συμβαίνει, θα προσπαθώ να είμαι καλά και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλω για τον εαυτό μου για αρχή».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η influencer ανέφερε για τον κατηγορούμενο: «Τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πάει να θίξουν την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας… Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Επίσης, δεν ξέρω αν σας σχολίασα το εξής; Γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν έχω ανεβάσει story, δεν έτυχε να μιλήσουμε. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Είναι πραγματικά να ντρέπεται η ντροπή. Ο κατηγορούμενος, λοιπόν, με τον οποίο εμφανίζομαι στο βίντεο, ο οποίος κοιτάει την κάμερα, ισχυρίστηκε, για πρώτη φορά τώρα, ότι έχει στραβισμό. Δεν είδε μάλλον ποιος το τραβάει και ότι είναι ο κολλητός του, γιατί έχει στραβισμό. Οπότε δεν θα μπορούσε να δει. Δεν ξέρω… Ξέρεις κάτι; Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό σήμερα. Πολύ δυσάρεστο μου είναι όλο αυτό».
Η δίκη για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου, η οποία συνεχίστηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου με την κατάθεση τεσσάρων μαρτύρων. Όπως έγινε γνωστό, το επίμαχο βίντεο δεν προβλήθηκε, κάτι που θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.
Η influencer ανέβασε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ορισμένα stories, μιλώντας στους διαδικτυακούς της φίλους για την ψυχολογική της κατάσταση, τρεις ημέρες μετά τη νέα διακοπή της δίκης, που ορίστηκε για τις 20 Φεβρουαρίου.
Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι απομακρύνθηκε από τα social media με σκοπό να ηρεμήσει μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω βάλει stories τις τελευταίες μέρες και η αλήθεια είναι πως την περασμένη Παρασκευή είχα ξανά μανά το δικαστήριο, το οποίο γενικά με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Απλά ξέρεις, όποτε παίρνω off λίγο και “πέφτω”, σκέφτομαι τους δύο ανθρώπους που είναι στο δικαστήριο και παρακολουθούν το προφίλ μου σαν τα μαύρα κοράκια μαζί με όλους τους δικούς τους. Σκέφτομαι πόση χαρά και ικανοποίηση μπορεί να παίρνουν με το να με κάνουν να πέφτω. Και σκέφτομαι "Ιωάννα συγκρατήσου γρήγορα και πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί ακριβώς που την αφήσαμε”. Λοιπόν, ό,τι και να συμβαίνει, θα προσπαθώ να είμαι καλά και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλω για τον εαυτό μου για αρχή».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η influencer ανέφερε για τον κατηγορούμενο: «Τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πάει να θίξουν την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας… Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Επίσης, δεν ξέρω αν σας σχολίασα το εξής; Γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν έχω ανεβάσει story, δεν έτυχε να μιλήσουμε. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Είναι πραγματικά να ντρέπεται η ντροπή. Ο κατηγορούμενος, λοιπόν, με τον οποίο εμφανίζομαι στο βίντεο, ο οποίος κοιτάει την κάμερα, ισχυρίστηκε, για πρώτη φορά τώρα, ότι έχει στραβισμό. Δεν είδε μάλλον ποιος το τραβάει και ότι είναι ο κολλητός του, γιατί έχει στραβισμό. Οπότε δεν θα μπορούσε να δει. Δεν ξέρω… Ξέρεις κάτι; Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό σήμερα. Πολύ δυσάρεστο μου είναι όλο αυτό».
Η δίκη για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου, η οποία συνεχίστηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου με την κατάθεση τεσσάρων μαρτύρων. Όπως έγινε γνωστό, το επίμαχο βίντεο δεν προβλήθηκε, κάτι που θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα