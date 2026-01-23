Διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη της Ιωάννας Τούνη, δεν προβλήθηκε τελικά το βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννα Τούνη Δίκη Βίντεο

Διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη της Ιωάννας Τούνη, δεν προβλήθηκε τελικά το βίντεο

Κατέθεσαν σήμερα τέσσερις μάρτυρες

Διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη της Ιωάννας Τούνη, δεν προβλήθηκε τελικά το βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, η οποία συνεχίστηκε σήμερα με την κατάθεση τεσσάρων μαρτύρων.

Όπως έγινε γνωστό, δεν προβλήθηκε τελικά το επίμαχο βίντεο, κάτι που θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.

Ο συνήγορος της influencer, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έχει τονίσει πως η προβολή του βίντεο αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας. «Για εμάς το κρισιμότερο στάδιο είναι αυτό κατά το οποίο θα προβληθεί το βίντεο και γι’ αυτό τον λόγο ζητήσαμε να είναι κεκλεισμένων των θυρών η δίκη. Πιστεύω ότι όταν το δικαστήριο δει και αξιολογήσει αυτό το βίντεο, θα δημιουργηθεί δικαστική πεποίθηση», σημείωσε και είπε στη συνέχεια ότι «δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος συνευρίσκεται ερωτικά με την κ. Τούνη τουλάχιστον δύο φορές να γυρνάει προς τον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί την ερωτική συνεύρεση. Αν ήταν κάποιος άγνωστος είναι ότι θα τον έπιανε τρόμος».

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος (1)
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης