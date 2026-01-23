Διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη της Ιωάννας Τούνη, δεν προβλήθηκε τελικά το βίντεο
Κατέθεσαν σήμερα τέσσερις μάρτυρες
Διακόπηκε για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, η οποία συνεχίστηκε σήμερα με την κατάθεση τεσσάρων μαρτύρων.
Όπως έγινε γνωστό, δεν προβλήθηκε τελικά το επίμαχο βίντεο, κάτι που θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.
Ο συνήγορος της influencer, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έχει τονίσει πως η προβολή του βίντεο αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας. «Για εμάς το κρισιμότερο στάδιο είναι αυτό κατά το οποίο θα προβληθεί το βίντεο και γι’ αυτό τον λόγο ζητήσαμε να είναι κεκλεισμένων των θυρών η δίκη. Πιστεύω ότι όταν το δικαστήριο δει και αξιολογήσει αυτό το βίντεο, θα δημιουργηθεί δικαστική πεποίθηση», σημείωσε και είπε στη συνέχεια ότι «δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος συνευρίσκεται ερωτικά με την κ. Τούνη τουλάχιστον δύο φορές να γυρνάει προς τον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί την ερωτική συνεύρεση. Αν ήταν κάποιος άγνωστος είναι ότι θα τον έπιανε τρόμος».
