Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση του ASAP Rocky για τη Ριάνα: Την αγαπώ μέχρι θανάτου
Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση του ASAP Rocky για τη Ριάνα: Την αγαπώ μέχρι θανάτου
Πρέπει να συνεχίζεις να βγαίνεις ραντεβού, πρέπει να παραμένεις φίλος, είπε μιλώντας για τη σχέση τους
Μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τη Ριάνα έκανε ο ASAP Rocky, δηλώνοντας ότι αγαπάει τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του μέχρι θανάτου.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ράπερ εξήγησε ότι προσπαθούν να «δίνουν μία πικάντικη νότα» στη σχέση τους, ενώ μεγαλώνουν τα τρία παιδιά τους, φροντίζοντας να βρίσκουν χρόνο και για τους δυο τους.
«Πρέπει να κρατάς τα πράγματα ζωντανά. Πρέπει να συνεχίζεις να βγαίνεις ραντεβού. Πρέπει να παραμένεις φίλος. Ρίχνουμε ζάρια για τη μουσική, παίζουμε χαρτιά», είπε στην εκπομπή Ebro Show.
«Είναι λίγο… άτακτη», αστειεύτηκε. «Την αγαπώ μέχρι θανάτου, φίλε. Ξέρεις, αλήθεια. Πρέπει να κρατάμε το vibe, γιατί αλλιώς, τι κάνουμε;», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ASAP Rocky.
Ο ASAP Rocky και η Ριάνα άφησαν για πρώτη φορά να φανεί η χημεία τους στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν ο ASAP Rocky συμμετείχε στο remix του τραγουδιού της Ριάνα «Cockiness (Love It)» το 2012. Αργότερα, οι δυο τους ερμήνευσαν το αισθησιακό κομμάτι μαζί στα MTV Video Music Awards.
Την επόμενη χρονιά, η Ριάνα εμφανίστηκε στο videoclip του A$AP Rocky για το τραγούδι «Fashion Killa», ενώ η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια τον επέλεξε και ως opening act στην περιοδεία της Diamonds World Tour.
Παρά τη στενή φιλία που ανέπτυξαν, ο A$AP Rocky αποκάλυψε στο «Popcast» ότι ήταν η μητέρα του, Ρίνα «Ρενέ» Μπλακ, εκείνη που τον παρότρυνε να προχωρήσει σε μια ρομαντική σχέση με τη Ριάνα. «Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα», σχολίασε αστειευόμενος, προσθέτοντας ότι η μητέρα του περιέγραφε τη Ριάνα ως «αληθινή».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ράπερ εξήγησε ότι προσπαθούν να «δίνουν μία πικάντικη νότα» στη σχέση τους, ενώ μεγαλώνουν τα τρία παιδιά τους, φροντίζοντας να βρίσκουν χρόνο και για τους δυο τους.
«Πρέπει να κρατάς τα πράγματα ζωντανά. Πρέπει να συνεχίζεις να βγαίνεις ραντεβού. Πρέπει να παραμένεις φίλος. Ρίχνουμε ζάρια για τη μουσική, παίζουμε χαρτιά», είπε στην εκπομπή Ebro Show.
«Είναι λίγο… άτακτη», αστειεύτηκε. «Την αγαπώ μέχρι θανάτου, φίλε. Ξέρεις, αλήθεια. Πρέπει να κρατάμε το vibe, γιατί αλλιώς, τι κάνουμε;», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ASAP Rocky.
A$AP Rocky shares how he and Rihanna continue to ‘spice things up’ while raising 3 kids https://t.co/O4J0ov4978 pic.twitter.com/dbS0CbEatC— Page Six (@PageSix) January 24, 2026
Την επόμενη χρονιά, η Ριάνα εμφανίστηκε στο videoclip του A$AP Rocky για το τραγούδι «Fashion Killa», ενώ η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια τον επέλεξε και ως opening act στην περιοδεία της Diamonds World Tour.
Παρά τη στενή φιλία που ανέπτυξαν, ο A$AP Rocky αποκάλυψε στο «Popcast» ότι ήταν η μητέρα του, Ρίνα «Ρενέ» Μπλακ, εκείνη που τον παρότρυνε να προχωρήσει σε μια ρομαντική σχέση με τη Ριάνα. «Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα», σχολίασε αστειευόμενος, προσθέτοντας ότι η μητέρα του περιέγραφε τη Ριάνα ως «αληθινή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα