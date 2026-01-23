Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
GALA
Βαλεντίνο Κηδεία Ρώμη Ντονατέλα Βερσάτσε Αν Χάθαγουεϊ

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας

Οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας είπαν το τελευταίο «αντίο» στον σχεδιαστή στη Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
Ιωάννα Μαρίνου
UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ
Οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη, όπου τελέστηκε η κηδεία του Βαλεντίνο.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από το ίδρυμά του, με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στην οποία αναφερόταν: «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Περίπου τρακόσιοι πολίτες βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το παρών, μεταξύ των άλλων, έδωσαν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ. Μέσα στον ναό βρέθηκαν περίπου 750 άνθρωποι, ενώ κοντά στο φέρετρο του Βαλεντίνο είχαν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.

Ο συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζιανκάρλο Τζιαμέτι διάβασε ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του «αντίο» στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω απο εξήντα χρόνια κοινής πορείας και επιτυχιών. Ο Βαλεντίνο ετάφη στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

LIVE: Funeral ceremony of fashion designer Valentino



Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
Ντονατέλα Βερσάτσε

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
Άννα Γουίντουρ

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
Αν Χάθαγουεϊ

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
Τομ Φορντ

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας

Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο

Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / ΑΠΕ
Ιωάννα Μαρίνου
UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης