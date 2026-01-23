Με λευκά τριαντάφυλλα το τελευταίο αντίο στον Βαλεντίνο: Γουίντουρ, Βερσάτσε και Χάθαγουεϊ αποχαιρέτησαν τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας
Οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας είπαν το τελευταίο «αντίο» στον σχεδιαστή στη Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη
Οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι στη Ρώμη, όπου τελέστηκε η κηδεία του Βαλεντίνο.
Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από το ίδρυμά του, με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στην οποία αναφερόταν: «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».
Περίπου τρακόσιοι πολίτες βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το παρών, μεταξύ των άλλων, έδωσαν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Αν Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ. Μέσα στον ναό βρέθηκαν περίπου 750 άνθρωποι, ενώ κοντά στο φέρετρο του Βαλεντίνο είχαν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.
Ο συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζιανκάρλο Τζιαμέτι διάβασε ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του «αντίο» στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω απο εξήντα χρόνια κοινής πορείας και επιτυχιών. Ο Βαλεντίνο ετάφη στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / ΑΠΕ
L'arrivo di Anne Hathaway ai funerali di #Valentino pic.twitter.com/kjJTp2vscA— askanews (@askanews_ita) January 23, 2026
Anna Wintour, Tom Ford e Donatella Versace per l'addio a #Valentino pic.twitter.com/J5nHm2G63f— askanews (@askanews_ita) January 23, 2026
Una de las primeras en llegar a la basílica ha sido la actriz Anne Hathaway, acompañada por su esposo, Adam Shulman. pic.twitter.com/cT921lktsK— La Razón (@larazon_es) January 23, 2026
