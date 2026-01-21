Βαλεντίνο: Σε διήμερο λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή - Η Ρώμη αποχαιρετά τον «αυτοκράτορα» της μόδας
Βαλεντίνο: Σε διήμερο λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή - Η Ρώμη αποχαιρετά τον «αυτοκράτορα» της μόδας
Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας πέθανε σε ηλικία 93 ετών - Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Ρώμη
Σε διήμερο λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί η σορός του Βαλεντίνο, με τον κόσμο της Ρώμης να αποχαιρετά τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας, που πέθανε στα 93 του χρόνια.
Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από το ίδρυμά του, με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στην οποία αναφερόταν: «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».
Η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη, έξω από το ίδρυμά του στην πλατεία Μινιανέλι και η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στο κέντρο της Ρώμης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος, αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής εκατοντάδες προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και απλοί πολίτες, στον άνθρωπο που συχνά αποκαλούνταν ως «ο τελευταίος αυτοκράτορας» της ιταλικής μόδας.
Ο Βαλεντίνο διατήρησε το ατελιέ του στη Ρώμη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, παρότι παρουσίαζε τις συλλογές του κυρίως στο Παρίσι. Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, χαρακτήρισε τον σχεδιαστή «μία από τις πιο λαμπρές και αγαπητές προσωπικότητες της Ιταλίας», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς του με την ιταλική πρωτεύουσα.
Φωτογραφίες: Valentina Stefanelli/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia
Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από το ίδρυμά του, με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στην οποία αναφερόταν: «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».
Η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη, έξω από το ίδρυμά του στην πλατεία Μινιανέλι και η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στο κέντρο της Ρώμης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατά τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος, αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής εκατοντάδες προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και απλοί πολίτες, στον άνθρωπο που συχνά αποκαλούνταν ως «ο τελευταίος αυτοκράτορας» της ιταλικής μόδας.
Ο Βαλεντίνο διατήρησε το ατελιέ του στη Ρώμη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, παρότι παρουσίαζε τις συλλογές του κυρίως στο Παρίσι. Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, χαρακτήρισε τον σχεδιαστή «μία από τις πιο λαμπρές και αγαπητές προσωπικότητες της Ιταλίας», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς του με την ιταλική πρωτεύουσα.
Φωτογραφίες: Valentina Stefanelli/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα