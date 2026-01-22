Όλοι ψάχνουν τον ανάρμοστο χορό της Βικτόρια Μπέκαμ στον γάμο του γιου της: Τα ψεύτικα βίντεο που «πλημμύρισαν» το ίντερνετ
Ο Μπρούκλιν κατηγορεί τη μητέρα του ότι του έκανε ανάρμοστες και προκλητικές κινήσεις στον πρώτο χορό του γάμου του
Από την ώρα που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δήλωσε ότι η μητέρα του, Βικτόρια χόρεψε ανάρμοστα μαζί του στον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ, όλοι ψάχνουν στο ίντερνετ το σχετικό βίντεο, με κύμα ψεύτικων και σατιρικών κλιπ να κυριαρχούν στα social media.
Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά τη ρήξη που φαίνεται να έχει προκύψει ανάμεσα στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ και τον γιο τους, Μπρούκλιν και τη σύζυγό του. Από εικασίες για τα αίτια της διαμάχης έως κατηγορίες του Μπρούκλιν ότι οι γονείς του έλεγχαν τη ζωή του, οικογενειακές λεπτομέρειες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο Μπρούκλιν υποστήριξε ότι η μητέρα του «καπέλωσε» τον πρώτο χορό του με τη Νίκολα στον γάμο τους και ότι χόρεψε ανάρμοστα μαζί του. «Χόρευε πολύ ανάρμοστα μαζί μου μπροστά σε όλους», έγραψε σε story του, προσθέτοντας ότι «δεν ένιωσα ποτέ στη ζωή μου πιο άβολα ή ταπεινωμένος».
Οι ισχυρισμοί του έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς στα social media να δημιουργούν σατιρικά memes που τρολάρουν τη Βικτόρια Μπέκαμ. Παρότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή του χορού, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο μόνος που το έχει στην κατοχή του είναι ο Μπρούκλιν, το ίντερνετ κατακλύστηκε από δημιουργικές εικόνες και χιουμοριστικά σχόλια.
Δείτε μερικά από τα βίντεο
Άτομο που δήλωσε ότι παρευρέθηκε στον γάμο του Μπρούκλιν και της Νίκολα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022 στην παραθαλάσσια έπαυλη της οικογένειας Πελτζ στο Παλμ Μπιτς, έδωσε τη δική του εκδοχή. «Ήμουν εκεί και πράγματι έγινε, λέει την αλήθεια», ανέφερε σε σχόλιο που αργότερα διαγράφηκε. Παράλληλα, παλαιότερα βίντεο της Βικτόρια Μπέκαμ να χορεύει ανέμελα επανήλθαν στην επιφάνεια μέσω των social media.
Ο Μπρούκλιν έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του και ότι «υπερασπίζεται τον εαυτό του για πρώτη φορά» στη ζωή του. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις καταγγελίες, ωστόσο ο Ντέιβιντ ανέφερε πρόσφατα ότι «τα παιδιά κάνουν λάθη» μιλώντας για τη λανθασμένη χρήση των social media.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
@aibellylaughter
New released footage of Victoria Beckham at her sons wedding dancing. Brooklyn seemed like he was loving it 😑 #victoriabeckham #brooklynbeckham #brooklynswedding #aivideos #dancetrend♬ original sound - chicken pasta!!
@sossygauses
#victoriabeckham #dance #wedding #firstdance #brooklynbeckham♬ FACE DOWN ASS UP - shaboingboings
@thestacythomson
Go on lass. Literally a fly on the wall took this video of Victoria Beckham dancing at Brooklyns wedding. She’s got moves. #brooklynbeckham #beckham #brooklynbeckhamsstatement #brandbeckham #victoriabeckhamsfirstdance♬ Horny '98 (Extended Mix) - Mixed - Mousse T. & Hot 'N' Juicy
@reallyrealrealitea
Victoria Beckham dancing at her sons, brooklyns wedding #victoriabeckham #davidbeckham #fyp #miami #brooklynbeckham♬ son original - SOROSORO
