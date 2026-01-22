Παναγιώτης Τσακαλάκος για το τραγούδι που έστειλε για Eurovision: Το μήνυμα είναι ότι όλοι αξίζουμε μία δεύτερη ευκαιρία
Αρκεί να μην το αφήνουμε στη μοίρα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για το τραγούδι που έστειλε για την Eurovision, με τίτλο «2nd Chance», με στόχο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μίλησε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, επισημαίνοντας πως το μήνυμα που θέλει να στείλει μέσα από αυτό είναι ότι όλοι αξίζουν μία δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να μην αφήνουν τα πράγματα στη μοίρα.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος θα παρουσιάσει το κομμάτι του στον Α' ημιτελικό στις 11 Φεβρουαρίου, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και μίλησε, πέρα από τη συμμετοχή του, και για τη ζωή του και την απόφασή του να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα από την Αμερική.
Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος είπε αναλυτικά για το τραγούδι που έστειλε για την Eurovision: «Στιχουργικά και μουσικά και σε εμένα προκαλεί το αίσθημα της αγάπης και της αισιοδοξίας. Έχω γράψει όλη τη μουσική, τους στίχους μαζί με τον Χρήστο Ιωαννίδη και την ενορχήστρωση έκανε ο Λεωνίδας Πετρόπουλος και είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Θα δούμε στην επόμενη φάση τώρα τι θα γίνει. Το μήνυμα είναι γενικά ότι όλοι αξίζουμε μία δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να μην το αφήνουμε στη μοίρα, να διεκδικούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Είναι ένα θετικό μήνυμα που ελπίζω να αγγίξει κόσμο».
Έπειτα, ο τραγουδιστής μίλησε για τη στιγμή που έμαθε πως είναι στους 28 υποψήφιους: «Όταν ήμουν μικρός ντρεπόμουν πάρα πολύ. Και τώρα ντρέπομαι. Αλλά επέμεινα, είναι σημαντικό να επιμένεις σε πράγματα. Αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή έτσι μόνος μου, στο φλου, και ό,τι γίνει. Και ευτυχώς βρίσκομαι εδώ μαζί σας αυτή τη στιγμή. Όταν το έμαθα, ήμουν πολύ χαρούμενος. Πέρυσι ήμουν και ο 13ος υποψήφιος. Οπότε όταν με πήραν τηλέφωνο, τρελάθηκα και προσπαθούσα να επιβεβαιώσω αν είμαι στην 28άδα ή όχι. Μου είπαν ότι είμαι και είχα τρελαθεί», ανέφερε.
Στο τέλος ο Παναγιώτης Τσακαλάκος έκανε δηλώσεις για τη ζωή του, αποκαλύπτοντας πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε και γιατί αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα: «Γεννήθηκα στην Αμερική, στο Νιου Τζέρσεϊ, έβγαλα την τρίτη γυμνασίου με τρίτη λυκείου εδώ στην Αθήνα. Ήταν τότε που κατάλαβα ότι η Αμερική δεν είναι το παν και είπα ότι η ζωή είναι καλύτερη στην Ελλάδα και ερωτεύτηκα την Ελλάδα. Και είπα ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσω τις σπουδές μου, θα επιστρέψω στην Ελλάδα και θα ζήσω. Εκεί πήγαινα σε αμερικάνικο σχολείο, αλλά πήγαινα και σε ελληνικό σχολείο τις Κυριακές. Πιστεύω ότι δεν ήμουν καλός μαθητής και όταν έπαιρνα καλούς βαθμούς δεν το άξιζα, αλλά όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο αποφάσισα να αλλάξω το mindset μου και είχα ένα πείσμα να αγαπήσω αυτό που διαβάζω και να αξίζω τους βαθμούς μου και τα πήγα πολύ καλά. Έκανα και το μάστερ μου και μετά είπα τσάο και ήρθα στην Ελλάδα. Η αγάπη μου για την Ελλάδα ήταν τεράστια και είπα ότι θα την παλέψω εδώ στη ζώα που αγαπώ. Μου ταίριαζε η νοοτροπία ζωής, η ελευθερία», είπε.
