Κρις Νοθ για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Δεν είμαστε φίλοι» – Πώς διαλύθηκε η σχέση τους μετά τις καταγγελίες εις βάρος του
Κρις Νοθ για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Δεν είμαστε φίλοι» – Πώς διαλύθηκε η σχέση τους μετά τις καταγγελίες εις βάρος του
Ο ηθοποιός μίλησε για τη ρήξη με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Sex and the City», μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που τον αφορούσαν
Τον λόγο που η φιλία του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ οδηγήθηκε στο τέλος της, εξήγησε ο Κρις Νορθ, αποδίδοντας τη ρήξη στη δημόσια στάση της απέναντί του μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που τον αφορούσαν.
Σε απόσπασμα της εκπομπής Really Famous with Kara Mayer Robinson, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός αναφέρεται στη ρήξη με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο «Sex and the City», επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους δεν διατηρούν πλέον φιλικές σχέσεις. «Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές», δήλωσε, συνδέοντας την απόσταση με τη στάση της Πάρκερ μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος του.
Ο Νοθ χαρακτήρισε τη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσαν τότε οι συντελεστές της σειράς —στην οποία συμμετείχε και η Πάρκερ— ως «διαχείριση εικόνας». «Η δήλωση που έβγαλαν, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από διαχείριση brand, ήταν λυπηρή, απογοητευτική και απροσδόκητη», ανέφερε. «Γιατί χρειάζεται να με καλέσεις και να ακούσεις τη δική μου πλευρά. Με γνωρίζεις εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε δουλέψει μαζί για πολλά χρόνια».
«Το καταλαβαίνω, αυτό είναι πιο Χόλιγουντ από το ίδιο το Χόλιγουντ», συνέχισε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι συνάδελφοί του τοποθετήθηκαν δημόσια: «Αλλά πριν κάνεις μια τέτοια δήλωση, με ξέρεις τόσα χρόνια, πάρε με τηλέφωνο να σου πω τη δική μου εκδοχή. Αυτό δεν έγινε, και ήταν κρίμα».
Ανατρέχοντας στα γεγονότα, ο Νοθ σημείωσε ότι από την εμπειρία αυτή προέκυψαν τόσο απώλειες όσο και κέρδη. «Αυτό που κερδίζεις είναι ότι ξέρεις πού στέκονται οι άνθρωποι και ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και ποιοι όχι. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρεις», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρω απλώς ότι, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, δεν θα το είχα κάνει αυτό» και κατέληξε: «Ήταν επώδυνο και επηρέασε πραγματικά τα πάντα».
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εικασίες για ένταση μεταξύ των δύο πρώην τηλεοπτικών εραστών αναζωπυρώθηκαν όταν ο Νοθ ανάρτησε φωτογραφία του από το γυμναστήριο στο Instagram με τη λεζάντα: «Γ@μώ τα νέα χρόνια. Πάμε». Τρεις ημέρες νωρίτερα, η Πάρκερ είχε τιμηθεί με το βραβείο Carol Burnett στις Χρυσές Σφαίρες, στο τηλεοπτικό αφιέρωμα Golden Eve του CBS και της Paramount. Στα σχόλια της ανάρτησης, ένας χρήστης έγραψε: «Εννοείς γ@μώ για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το βραβείο της, σωστά; lol», με τον Νοθ να απαντά: «Σωστά».
Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του το 2021, ο Νοθ απομακρύνθηκε από τη συνέχεια της σειράς «And Just Like That…», όπου ο χαρακτήρας του, Mr. Big, πεθαίνει στο πρώτο επεισόδιο. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει στο φινάλε της πρώτης σεζόν, οι σκηνές του δεν προβλήθηκαν ποτέ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε απόσπασμα της εκπομπής Really Famous with Kara Mayer Robinson, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός αναφέρεται στη ρήξη με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο «Sex and the City», επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους δεν διατηρούν πλέον φιλικές σχέσεις. «Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές», δήλωσε, συνδέοντας την απόσταση με τη στάση της Πάρκερ μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος του.
Ο Νοθ χαρακτήρισε τη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσαν τότε οι συντελεστές της σειράς —στην οποία συμμετείχε και η Πάρκερ— ως «διαχείριση εικόνας». «Η δήλωση που έβγαλαν, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο από διαχείριση brand, ήταν λυπηρή, απογοητευτική και απροσδόκητη», ανέφερε. «Γιατί χρειάζεται να με καλέσεις και να ακούσεις τη δική μου πλευρά. Με γνωρίζεις εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε δουλέψει μαζί για πολλά χρόνια».
Chris Noth Details His ‘Hurtful’ Friendship Fallout with Sarah Jessica Parker After Sexual Assault Allegations (Exclusive) https://t.co/YpU8Ccu03d— People (@people) January 22, 2026
«Το καταλαβαίνω, αυτό είναι πιο Χόλιγουντ από το ίδιο το Χόλιγουντ», συνέχισε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι συνάδελφοί του τοποθετήθηκαν δημόσια: «Αλλά πριν κάνεις μια τέτοια δήλωση, με ξέρεις τόσα χρόνια, πάρε με τηλέφωνο να σου πω τη δική μου εκδοχή. Αυτό δεν έγινε, και ήταν κρίμα».
Ανατρέχοντας στα γεγονότα, ο Νοθ σημείωσε ότι από την εμπειρία αυτή προέκυψαν τόσο απώλειες όσο και κέρδη. «Αυτό που κερδίζεις είναι ότι ξέρεις πού στέκονται οι άνθρωποι και ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και ποιοι όχι. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρεις», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρω απλώς ότι, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, δεν θα το είχα κάνει αυτό» και κατέληξε: «Ήταν επώδυνο και επηρέασε πραγματικά τα πάντα».
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εικασίες για ένταση μεταξύ των δύο πρώην τηλεοπτικών εραστών αναζωπυρώθηκαν όταν ο Νοθ ανάρτησε φωτογραφία του από το γυμναστήριο στο Instagram με τη λεζάντα: «Γ@μώ τα νέα χρόνια. Πάμε». Τρεις ημέρες νωρίτερα, η Πάρκερ είχε τιμηθεί με το βραβείο Carol Burnett στις Χρυσές Σφαίρες, στο τηλεοπτικό αφιέρωμα Golden Eve του CBS και της Paramount. Στα σχόλια της ανάρτησης, ένας χρήστης έγραψε: «Εννοείς γ@μώ για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το βραβείο της, σωστά; lol», με τον Νοθ να απαντά: «Σωστά».
Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του το 2021, ο Νοθ απομακρύνθηκε από τη συνέχεια της σειράς «And Just Like That…», όπου ο χαρακτήρας του, Mr. Big, πεθαίνει στο πρώτο επεισόδιο. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει στο φινάλε της πρώτης σεζόν, οι σκηνές του δεν προβλήθηκαν ποτέ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα