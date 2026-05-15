Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την Αυστραλία στη Eurovision: Παλιακό τραγούδι, τόσο χρυσάφι ούτε στο σπίτι της πρώην κυρίας Πατούλη
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος Αυστραλία

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την Αυστραλία στη Eurovision: Παλιακό τραγούδι, τόσο χρυσάφι ούτε στο σπίτι της πρώην κυρίας Πατούλη

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός σχολίασε την Delta Goodrem στον Β΄ημιτελικό του μουσικού διαγωνισμού

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την Αυστραλία στη Eurovision: Παλιακό τραγούδι, τόσο χρυσάφι ούτε στο σπίτι της πρώην κυρίας Πατούλη
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σκηνική εμφάνιση της Αυστραλίας στον Β’ ημιτελικό της Eurovision σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, εστιάζοντας στην έντονη παρουσία του χρυσού χρώματος, ενώ έκανε παράλληλα μια αναφορά στο σπίτι της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη, Μαρίνα Σταυράκη.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, προβλήθηκε ο Β' ημιτελικός με την Delta Goodrem να παρουσιάζει το «Eclipse» στη σκηνή της Βιέννης. Λίγο μετά την εμφάνισή της, ο ραδιοφωνικός παραγωγός προχώρησε σε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, σημειώνοντας ότι ξεχώρισε τις φωνητικές ικανότητες της τραγουδίστριας, ωστόσο βρήκε ξεπερασμένη τη σκηνική παρουσία.

Παράλληλα, στάθηκε στο χρυσό χρώμα που επικρατούσε στα γραφικά, στο πιάνο, στο μικρόφωνο και στο φόρεμά της, σημειώνοντας: «Φωνάρα μεν η Delta, αλλά παλιακό και ξεπερασμένο όλο. Συνηθισμένο τραγούδι, παραφορτωμένο στήσιμο, καθαρόαιμο κιτς! Τόσο μαζεμένο χρυσάφι: από το μισοφέγγαρο, τα γραφικά, το πιάνο, το μικρόφωνο, το φόρεμα κλπ ούτε στο σπίτι της πρώην κυρίας Πατούλη».

Δείτε την ανάρτησή του

Η Αυστραλία είναι στις χώρες του Β' ημιτελικού που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μαζί με τις: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία και Τσεχία.

Δείτε την εμφάνιση της Αυστραλίας

Delta Goodrem - Eclipse (LIVE) | Australia 🇦🇺 | Second Semi-Final | Eurovision 2026
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης