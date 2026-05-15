Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για την Αυστραλία στη Eurovision: Παλιακό τραγούδι, τόσο χρυσάφι ούτε στο σπίτι της πρώην κυρίας Πατούλη

Delta Goodrem να παρουσιάζει το «Eclipse» στη σκηνή της Βιέννης. Λίγο μετά την εμφάνισή της, ο ραδιοφωνικός παραγωγός προχώρησε σε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, σημειώνοντας ότι ξεχώρισε τις φωνητικές ικανότητες της τραγουδίστριας, ωστόσο βρήκε ξεπερασμένη τη σκηνική παρουσία.





Τη σκηνική εμφάνιση της Αυστραλίας στον Β’ ημιτελικό της Eurovision σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος , εστιάζοντας στην έντονη παρουσία του χρυσού χρώματος, ενώ έκανε παράλληλα μια αναφορά στο σπίτι της πρώην συζύγου του Γιώργου Πατούλη, Μαρίνα Σταυράκη.Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, προβλήθηκε ο Β' ημιτελικός με τηνΠαράλληλα, στάθηκε στο χρυσό χρώμα που επικρατούσε στα γραφικά, στο πιάνο, στο μικρόφωνο και στο φόρεμά της, σημειώνοντας: «Φωνάρα μεν η Delta, αλλά παλιακό και ξεπερασμένο όλο. Συνηθισμένο τραγούδι, παραφορτωμένο στήσιμο, καθαρόαιμο κιτς! Τόσο μαζεμένο χρυσάφι: από το μισοφέγγαρο, τα γραφικά, το πιάνο, το μικρόφωνο, το φόρεμα κλπ ούτε στο σπίτι της πρώην κυρίας Πατούλη».Η Αυστραλία είναι στις χώρες του Β' ημιτελικού που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μαζί με τις: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία και Τσεχία.