Eurovision 2026: Η Tianora εξήγησε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό

Την ιστορία πίσω από την παρουσία της στον ελληνικό τελικό της Eurovision μοιράστηκε η Tianora. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι την απασχολούσε η σκέψη να δηλώσει συμμετοχή στο μέλλον. Η συμμετοχή της ωστόσο ήρθε νωρίτερα από ότι υπολόγιζε, αφού δέχτηκε πρόταση από τον δημιουργό του κομματιού Anatello χάρη στο οποίο κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 28 φιναλίστ.
Πιο αναλυτικά, η Tianora είπε στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τρίτη 20 Ιανουαρίου: «Η αλήθεια είναι πως δεν προοριζόταν καν να πάω στον διαγωνισμό. Το είχα στο πλάνο μου για πολύ πιο μετά. Και βρισκόμενη στη Σαντορίνη, μου έστειλε ο Pade ότι “έχω γράψει αυτό το κομμάτι για τη Eurovision” και το δημιούργησαν μετά μαζί και με τη Βιολέτα και την Τζο, γράψανε στίχους, μουσική, όλες τις μελωδίες και τα λοιπά. Μπήκα κι εγώ μέσα και έτσι έγινε, αλλά ήτανε προορισμένο αυτό το κομμάτι για τη Eurovision».
Αναφερόμενη στο τραγούδι της, σημείωσε: «Το “Anatello” το σκεφτήκαμε όλοι μαζί. Έχουν υπάρξει κάποια σχόλια όσον αφορά το “να να να” που λέει το τραγούδι. Ότι “τι είναι αυτό;”. Έχει πιο βαθύ νόημα. Μέσα το κομμάτι λέει “ανατέλλω, ανασαίνω, ανασταίνω”. Οπότε, υποδηλώνει αυτό το ρεφρέν».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε για το όνομά της, με την τραγουδίστρια να απαντά: «Το Tianora βγαίνει απ’ το πραγματικό μου όνομα, απλά ήθελα να συμπληρώσω μέσα ένα όμικρον, το οποίο υποδηλώνει τον κύκλο της ζωής, ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε έναν κύκλο για να πάμε στον επόμενο. Έχει μέσα διάφορα μηνύματα, το έφτιαξα μόνη μου».
Όσον αφορά στις φωνητικές της ικανότητες, σχολίασε: «Η crossover τραγουδίστρια είναι μία φωνή που μπορεί να τραγουδήσει πάνω από τέσσερις οκτάβες και να κάνει πάρα πολλά γυρίσματα, δηλαδή να ανεβαίνει και να πέφτει πολύ γρήγορα, γενικά να κάνει η κολορατούρα που λέμε».
