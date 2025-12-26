Αναστασία: Το πρώτο μου μεροκάματο το χάλασα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε γκόμενους
Η τραγουδίστρια απάντησε εάν είναι ερωτευμένη αυτό το διάστημα

Στέλλα Μούτσιου
Για το πρώτο της μεροκάματο και τον τρόπο που επέλεξε να το χαλάσει μίλησε η Αναστασία, η οποία έγινε γνωστή πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok ένα τραγούδι.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου και απάντησε, μάλιστα, εάν αυτό το διάστημα είναι ερωτευμένη, με χιούμορ.

Για τα πρώτα χρήματα που ξόδεψε, η Αναστασία ανάφερε: «Το πρώτο μου μεροκάματο το χάλασα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε γκόμενους».

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής βρήκε την ευκαιρία να τη ρωτήσει για την προσωπική της ζωή και εάν υπάρχει κάποιος στο πλευρό της, με την τραγουδίστρια να του απαντά: «Σήμερα, τι μέρα είναι; Ή με τον Βασάλο ή με τον Σχίζα, εξαρτάται ποιος θέλει να με βγάλει. Δεν ξέρω με ποιον, θα δούμε».

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ωστόσο, επέμεινε λίγο παραπάνω και την ρώτησε εάν είναι ερωτευμένη, όμως για μία ακόμη φορά η Αναστασία επέλεξε να μην απαντήσει ανοιχτά και να πει: «Μαζί σου! Τα' παθα πριν πέντε λεπτά που σε είδα!».
