Η εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο τρέιλερ της τρίτης σεζόν της σειράς Euphoria που θυμίζει OnlyFans
«Δουλεύω όλη μέρα και η μέλλουσα σύζυγός μου αράζει στο Ίντερνετ» παραπονιέται ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι
Μπορεί η παρουσία της Σίντνεϊ Σουίνι στο πρόσφατο τρέιλερ της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» να ήταν σύντομη, εντούτοις η 28χρονη ηθοποιός κατάφερε πάλι να κλέψει τα βλέμματα.
Στο νέο τρέιλερ, ο χαρακτήρας της Σουίνι εμφανίζεται ντυμένος ως σκύλος με καφέ κορσέ – με ουρά, αυτιά - που κουνάει την ουρά του ενώ κάθεται πάνω σε ένα σκυλόσπιτο πριν γυρίσει και χαμογελάσει χαριτωμένα στην κάμερα.
Σε μια άλλη σκηνή η Σουίνι είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι με τα τέσσερα και ένα παιχνίδι στο στόμα της μέχρι που ο μελλοντικός σύζυγός της στη σειρά μπαίνει και την διακόπτει.
«Δουλεύω όλη μέρα και η μέλλουσα σύζυγός μου αράζει στο Ίντερνετ», παραπονιέται ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τζέικομπ Ελόρντι. «Απλά δημιουργούσα περιεχόμενο», απαντά η Σουΐνι, η οποία φαίνεται να είναι δημιουργός στο στυλ του OnlyFans.
Στον νέο κύκλο επιστρέφουν όλα τα βασικά μέλη του καστ: Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι, Χάντερ Σέιφερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Έρικ Ντέιν, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Άπατοου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Κόλμαν Ντομίνγκο και Ντόμινικ Φάικ. Αντίθετα, οι Μπάρμπι Φερέιρα, Στορμ Ριντ, Τζέιβον «Wanna» Γουόλτον και Όστιν Άμπραμς δεν θα συμμετέχουν στη νέα σεζόν.
Η προηγούμενη σεζόν ολοκληρώθηκε με το θεατρικό έργο της Λέξι (Άπατοου), εμπνευσμένο από τις ζωές των φίλων και συμμαθητών της, τον Νέιτ (Ελόρντι) να οδηγεί στη σύλληψη του πατέρα του Καλ (Ντέιν) αφού βρίσκει ένα USB stick με παράνομες σεξουαλικές του συνευρέσεις, και την Τζουλς (Σέιφερ) με τη Ρου (Ζεντάγια) να φαίνεται πως αναζωπυρώνουν τη σχέση τους, καθώς η Ρου παραμένει νηφάλια.
Η πλοκή του τρίτου κύκλου διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα των τελευταίων επεισοδίων. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια έφηβοι. Αντιθέτως, βρίσκονται σε μια νέα φάση ζωής γεμάτη προκλήσεις και ευθύνες. H Κάσι και ο Νέιτ είναι παντρεμένοι, η Ρου ζει στο Μεξικό και προσπαθεί να αποπληρώσει το χρέος της προς μία έμπορο ναρκωτικών, η Τζουλς φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών, ενώ η Μάντι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ.
Στους νέους πρωταγωνιστές της σεζόν συγκαταλέγονται οι Σάρον Στόουν, Ροζαλία, Τρίσα Πέιτας, Νατάσα Λιόν, Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, Έλι Ροθ και Μάρσον Λιντς.
Το καστ συμπληρώνουν οι: Αντεγουάλε Ακίνουγε-Αγκμπάτζε, Τόμπι Γουάλας, Ντάρελ Μπριτ-Γκίμπσον, Καντίμ Χάρντισον, Πρισίλα Ντελγκάδο, Τζέιμς Λάντρι Εμπέρ, Άννα Βαν Πάτεν, Ασάντε Μπλάκ, Μπέλα Ποντάρας, Μπιλ Μπόντνερ, Κέιλιν Ράις, Κολίν Καμπ, Γκίντεον Άντλον, Χέμκι Μαδέρα, Χόμερ Γκιρ, Τζακ Τοπαλιάν, Τζέσικα Μπλερ Χέρμαν, Κουέιμ Πάτερσον, Μάντισον Τόμπσον, Μάθιου Γουίλιγκ, Ρεμπέκα Πίτζον και Σαμ Τράμελ.
