Το πραγματικό κόστος κατασκευής ενός e-shop, τα κρυφά έξοδα που συχνά αγνοούνται και η εναλλακτική που μειώνει ρίσκο και χρόνο εισόδου
Κασίγιας: Ιδανικός προπονητής για τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, θα τον υπέγραφα ξανά, βίντεο
Κασίγιας: Ιδανικός προπονητής για τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, θα τον υπέγραφα ξανά, βίντεο
Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα και ζήτησε επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο
Ο οργανισμός της Ρεάλ Μαδρίτης «κλυδωνίζεται» από τον άγριο καυγά του Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί ο οποίος έγινε viral.
Οι δύο παίκτες όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ είχαν κόντρα από καιρό από την εποχή που ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν προπονητής στην ομάδα της Μαδρίτης.
Ο Ουρουγουανός που είχε συνταχθεί με την πλευρά του Βινίσιους δεν ήθελε τον Αλόνσο στην ομάδα ενώ ο Γάλλος είχε άλλη άποψη.
Ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ίκερ Κασίγιας, κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και τόνισε ότι θα έφερνε ξανά στη Μαδρίτη τον Τσάμπι Αλόνσο.
Θυμίζουμε ο Ισπανός τεχνικός απολύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026.
Οι δηλώσεις του Ίκερ Κασίγιας
«Για όλα υπάρχει μια λύση. Αυτά συμβαίνουν στα αποδυτήρια, ακόμα και στην εποχή μας. Συμβαίνει σε μια στιγμή που είσαι θυμωμένος. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Απλά υπάρχουν περίοδοι επιτυχιών, όπως η περσινή της Ρεάλ. Τώρα ο καιρός δείχνει ότι περνάνε μια δύσκολη περίοδο.
Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο με τον Μουρίνιο, δεν ήταν κάτι μεγάλο όμως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν με ρωτάνε για εκείνον. Αλλά για εμένα, ο ιδανικός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Τσάμπι Αλόνσο. Ήταν ο τέλειος τεχνικός για να δώσει συνέχεια. Οι αποφάσεις πάρθηκαν και δεν δούλεψε.
Έφερε επιτυχίες με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχει ένα καλό σύστημα τακτικής παρά τα λίγα του χρόνια ως προπονητής. Εάν με ρωτάτε, θα υπέγραφα ξανά τον Τσάμπι Αλόνσο.
Η Ρεάλ βιώνει το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως πρέπει. Είμαστε ποδοσφαιριστές, θέλουμε πάντα να κερδίζουμε τίτλους, αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως προγραμματίστηκαν. Είναι καλό να βιώνεις δύσκολες στιγμές προκειμένου να επιστρέψεις πάλι σε τροχιά νικητή».
Οι δύο παίκτες όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ είχαν κόντρα από καιρό από την εποχή που ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν προπονητής στην ομάδα της Μαδρίτης.
Ο Ουρουγουανός που είχε συνταχθεί με την πλευρά του Βινίσιους δεν ήθελε τον Αλόνσο στην ομάδα ενώ ο Γάλλος είχε άλλη άποψη.
Ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ίκερ Κασίγιας, κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και τόνισε ότι θα έφερνε ξανά στη Μαδρίτη τον Τσάμπι Αλόνσο.
Θυμίζουμε ο Ισπανός τεχνικός απολύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026.
Οι δηλώσεις του Ίκερ Κασίγιας
«Για όλα υπάρχει μια λύση. Αυτά συμβαίνουν στα αποδυτήρια, ακόμα και στην εποχή μας. Συμβαίνει σε μια στιγμή που είσαι θυμωμένος. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Απλά υπάρχουν περίοδοι επιτυχιών, όπως η περσινή της Ρεάλ. Τώρα ο καιρός δείχνει ότι περνάνε μια δύσκολη περίοδο.
Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο με τον Μουρίνιο, δεν ήταν κάτι μεγάλο όμως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν με ρωτάνε για εκείνον. Αλλά για εμένα, ο ιδανικός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Τσάμπι Αλόνσο. Ήταν ο τέλειος τεχνικός για να δώσει συνέχεια. Οι αποφάσεις πάρθηκαν και δεν δούλεψε.
Έφερε επιτυχίες με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχει ένα καλό σύστημα τακτικής παρά τα λίγα του χρόνια ως προπονητής. Εάν με ρωτάτε, θα υπέγραφα ξανά τον Τσάμπι Αλόνσο.
Η Ρεάλ βιώνει το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως πρέπει. Είμαστε ποδοσφαιριστές, θέλουμε πάντα να κερδίζουμε τίτλους, αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως προγραμματίστηκαν. Είναι καλό να βιώνεις δύσκολες στιγμές προκειμένου να επιστρέψεις πάλι σε τροχιά νικητή».
Casillas sobre Mourinho— Víctor Navarro (@victor_nahe) May 8, 2026
“A mi me gustaría que siguiese Xabi Alonso. Yo volvería a fichar a Xabi Alonso” pic.twitter.com/NwTp1YlIOt
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα