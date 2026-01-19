Γκουίνεθ Πάλτροου για τον θάνατο του Βαλεντίνο: Το τέλος μιας εποχής
GALA
Γκουίνεθ Πάλτροου Βαλεντίνο

Γκουίνεθ Πάλτροου για τον θάνατο του Βαλεντίνο: Το τέλος μιας εποχής

Ήμουν τόσο τυχερή που γνώρισα και αγάπησα τον Βαλεντίνο, ανέφερε η ηθοποιός σε ανάρτησή της

Γκουίνεθ Πάλτροου για τον θάνατο του Βαλεντίνο: Το τέλος μιας εποχής
Το δικό της «αντίο» στον Βαλεντίνο που έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια είπε με μια ανάρτηση  στα social media η Γκουίνεθ Πάλτροου.

Αφού δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στάθηκε στον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο και χαρακτήρισε την απώλεια του ως «το τέλος μιας εποχής». Η σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε επίσης τυχερή που μπήκε στη ζωή της ο Βαλεντίνο και τον έζησε σε προσωπικές του στιγμές μακριά από τις πασαρέλες.

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Ήμουν τόσο τυχερή που γνώρισα και αγάπησα τον Βαλεντίνο — που γνώρισα τον πραγματικό άνθρωπο, στην ιδιωτική του ζωή. Τον άνθρωπο που ήταν ερωτευμένος με την ομορφιά, την οικογένειά του, τις μούσες του, τους φίλους του. Τα σκυλιά του, τους κήπους του και μια καλή ιστορία από το Χόλιγουντ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Αγαπούσα το πώς πάντα με πείραζε να «φορέσω έστω λίγη μάσκαρα» όταν ερχόμουν για δείπνο. Αγαπούσα το σκανταλιάρικο γέλιο του. Αυτό μοιάζει σαν το τέλος μιας εποχής. Θα μου λείψει βαθιά, όπως και σε όλους όσοι τον αγάπησαν. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η ανάρτηση της Γκουίνεθ Πάλτροου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης