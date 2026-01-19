Χρήστος Λούλης για τον γάμο με την Έμιλυ Κολιανδρή: Προσπαθούμε αλλά δεν είναι κάθε μέρα πάρτι η ζωή
Χρήστος Λούλης για τον γάμο με την Έμιλυ Κολιανδρή: Προσπαθούμε αλλά δεν είναι κάθε μέρα πάρτι η ζωή
Η ζωή μας δεν συνεχίζει να είναι σαν το πάρτι του γάμου μας, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τον γάμο του με την Έμιλυ Κολιανδρή μίλησε ο Χρήστος Λούλης, επισημαίνοντας πως προσπαθούν και οι δύο, αλλά η ζωή δεν είναι κάθε μέρα πάρτι.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και εξήγησε πως μετά από περίπου 18 χρόνια γάμου δεν γίνεται να περνούν όπως την ημέρα του γάμου τους, λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων αλλά και των παιδιών τους.
Ο Χρήστος Λούλης συγκεκριμένα είπε: «Στο πάρτι του γάμου όλοι περνάνε καλά. Η ζωή μας με την Έμιλυ Κολιανδρή δεν συνεχίζει να είναι τέτοιο πάρτι. Έχουν περάσει και 17-18 χρόνια από τον γάμο, έχουμε και δυο παιδιά. Προσπαθούμε να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές, μάλλον τις πιο πολλές φορές. Δουλεύουμε πολύ, είναι τα παιδιά με το σχολείο. Τι να κάνουμε τώρα; Δεν είναι κάθε μέρα πάρτι η ζωή».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfrqq5f9i9ip)
Ο Χρήστος Λούλης παντρεύτηκε την Ελληνοκύπρια ηθοποιό Έμιλυ Κολιανδρή στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και τη Σμαράγδα.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και εξήγησε πως μετά από περίπου 18 χρόνια γάμου δεν γίνεται να περνούν όπως την ημέρα του γάμου τους, λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων αλλά και των παιδιών τους.
Ο Χρήστος Λούλης συγκεκριμένα είπε: «Στο πάρτι του γάμου όλοι περνάνε καλά. Η ζωή μας με την Έμιλυ Κολιανδρή δεν συνεχίζει να είναι τέτοιο πάρτι. Έχουν περάσει και 17-18 χρόνια από τον γάμο, έχουμε και δυο παιδιά. Προσπαθούμε να είναι πάρτι, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πολλές φορές, μάλλον τις πιο πολλές φορές. Δουλεύουμε πολύ, είναι τα παιδιά με το σχολείο. Τι να κάνουμε τώρα; Δεν είναι κάθε μέρα πάρτι η ζωή».
Δείτε το βίντεο
Ο Χρήστος Λούλης παντρεύτηκε την Ελληνοκύπρια ηθοποιό Έμιλυ Κολιανδρή στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και τη Σμαράγδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα